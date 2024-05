Autosuffisance alimentaire : des équipements de près 80 milliards FCFA pour booster l’agriculture

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis des équipements et intrants agropastoraux aux producteurs, lundi 6 mai 2024, à Ouagadougou.

Outre la lutte contre le terrorisme, les autorités de la Transition sont résolument engagées contre l’insécurité alimentaire au Burkina Faso. Conscientes de la situation, elles ne cessent de développer des initiatives pour accompagner les acteurs du monde rural à accroître les productions dans le but d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. A cet effet, lundi 6 mai 2024, à Ouagadougou, 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes… ont été mis à la disposition des producteurs dans l’objectif de booster les rendements agricoles. Placée sur le thème : « Quête de la souveraineté nationale, quelle contribution de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2024 », cette cérémonie de remise d’équipements et d’intrants traduit la volonté du gouvernement de la Transition de soutenir les producteurs dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 et de l’Initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024.

Le montant de ce soutien du gouvernement aux producteurs s’élève à plus de 78,293 milliards FCFA. Pour le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, les tracteurs vont servir à labourer gratuitement les terres pour la saison pluvieuse qui s’annonce. L’objectif recherché est l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Il a invité la jeunesse à se mettre au travail en défrichant les champs et à s’organiser en coopérative pour bénéficier de l’accompagnement du gouvernement. « Il y a des points focaux dans chaque province, nommés par le gouverneur en plus des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez de grandes superficies. A défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir de grandes superficies. Ces tracteurs sont là, pour labourer gratuitement les champs cette année », a soutenu, le président de la Transition. Les semences améliorées et l’engrais seront aussi, selon lui, disponibles à prix subventionné.

Mille tracteurs attendus

A terme, a expliqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Offensive agropastorale et halieutique et de l’Initiative présidentielle pour la production agricole, 1 000 tracteurs seront mis à la disposition des producteurs, environ 700 motos pour le réseau d’encadrement. Pour les intrants, 18 000 tonnes de semences améliorées et 68 900 tonnes d’engrais chimiques vont être mises à la disposition des producteurs à des prix subventionnés. Pour le ministre Sombié, ces quantités représentent le double de celles de 2023 et le quintuple de la moyenne des 5 dernières années. « Malgré le contexte difficile, le gouvernement a consenti d’énormes efforts », a-t-il ajouté.

Le représentant de la Confédération paysanne du Faso, Amadou Tamboura, a remercié les autorités de la Transition pour avoir transformé le rêve des producteurs en une réalité. Avec ce soutien, les producteurs, a-t-il dit, vont pouvoir produire au maximum.

Oumarou RABO