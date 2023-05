10e anniversaire des VADS : sous le signe de la lutte contre l’incivisme routier

L’Amicale des volontaires pour l’humanité(AVH) a commémoré le 10e anniversaire des Volontaires adjoint de sécurité (VADS), jeudi 27 avril 2023 à Ouagadougou, sous le thème : « Contribution des VADS dans la lutte contre l’incivisme routier : état des lieux, enjeux et perspectives »

Les Volontaires adjoint de sécurité ont 10 ans. Cet anniversaire a été commémoré, le jeudi 27 avril 2023, à Ouagadougou, sous l’égide de l’Amicale des volontaires pour l’humanité(AVH). Pour le président de l’AVH, Ferdinand N’DO, l’objectif de cette commémoration est de rendre hommage aux VADS et de marquer une halte pour faire une rétrospective de leurs contributions aux côtés de la police nationale, municipale et les autorités politiques afin de déceler les failles et de se projeter dans le futur.

Pour M. N’Do, les VADS jouent un rôle très important aux côtés des forces de police pour réduire considérablement le taux d’accidents de la circulation routière dans les différentes localités. « L’incivisme étant le cancer de la population, les VADS participent autant qu’ils peuvent pour lutter contre l’incivisme routier au Burkina-Faso », a-t-il confié. Toutefois, depuis leur mise en place en octobre 2013, a souligné Ferdinand N’Do, les VADS sont toujours confrontés à des sérieux problèmes dans l’exécution de leurs missions.

Il a cité, entre autres, l’intolérance et le comportement de certains usagers de la route. Toutefois, au nom de ses camarades, il a réaffirmé la détermination des VADS à toujours remplir convenablement leurs missions pour le bonheur des populations. Le parrain de cette cérémonie commémorative, le directeur général de la Police Nationale, Roger Ouédraogo, a relevé la pertinence du thème qui, selon lui, est en phase avec la réalité de la circulation et de la sécurité routière dans le pays.

Dans ce sens, il a salué la bravoure des vaillants VADS pour la qualité du travail qu’ils abattent au quotidien, aux côtés des forces de police. Il a reconnu que le bilan décennal de la contribution des VADS dans la lutte contre l’insécurité routière est satisfaisant mais des difficultés existent. Au regard de leur engagement, le parrain a promis suggérer au département en charge de la sécurité l’instauration de recrutement des VADS au sein des forces de la police nationale.

La conseillère technique du ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le contrôleur général de police, Zoungrana Masso Ouattara, a rappelé que la mission des VADS contribue à réduire considérablement les accidents de la circulation routière. Tout en les invitant à être fiers de leur travail, le conseiller technique a souhaité plus de rigueur et de professionnalisme dans la conduite de leurs missions.

Elle a déclaré que les résultats des réflexions qui seront menées autour du thème de la commémoration seront exploités à bon escient dans le cadre de la réduction des accidents et de l’amélioration de la compréhension des citoyens sur les questions de la sécurité routière. Dans le cadre de ce 10e anniversaire, une série d’activités, à savoir un cross populaire suivi d’aérobic, des panels et une visite des personnes déplacées internes, sont prévues au cours des 72 heures de commémoration.

Soumaïla BONKOUNGOU&

Gwladys SAWADOGO (Stagiaire)