16e édition du SIAO : le comité national d’organisation dresse un bilan satisfaisant

Le comité national d’organisation de la 16e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a animé une conférence de presse, le vendredi 24 mars 2023, à Ouagadougou, pour dresser le bilan de l’évènement.

L’organisation de la 16e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), tenue du 27 janvier au 5 février 2023, a été une ‘’réussite totale’’. C’est la substance du bilan que le Comité national d’organisation (CNO) a livrée aux hommes de médias, le vendredi 24 mars 2023, à Ouagadougou. « Cette 16e édition du SIAO a permis de montrer la résilience du peuple burkinabè à travers l’organisation « réussie » de cet événement.

C’est la preuve que notre chère patrie reste toujours debout et fréquentable contrairement à certaines opinions qui tentent de démontrer le contraire», a déclaré le vice-président du CNO, Fidèle Ilboudo. Du bilan, il ressort que malgré que cette édition ne soit pas tenue à bonne date, elle a connu la participation d’exposants, de journalistes, d’invités, de visiteurs et d’acheteurs professionnels de 34 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe.

Au total, 638 stands ont été occupés par 3 679 exposants et partenaires dans les différents pavillons, 101 espaces dans la cour du SIAO ont été loués par les restaurateurs et pour les autres activités connexes. Aussi, ce sont 697 journalistes de 76 médias nationaux et internationaux qui ont pu couvrir l’événement. Le salon a également enregistré la participation de 32 acheteurs et visiteurs professionnels et celle de 360 223 visiteurs grand public.

Selon M. Ilboudo, la conduite de l’opération de collecte de dons, au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS), initiée à l’occasion, a permis de récolter plus de 70 millions FCFA, 70 tonnes (t) de vivres, 25 motos, des lots de vêtements et draps et des bons de carburant. «Au-delà de cette participation remarquable, il faut noter que 24 prix en espèces comme en nature d’une valeur de 52 600 000 FCFA ont été décernés aux lauréats par des partenaires et sponsors», a-t-il fait savoir. Fidèle Ilboudo a aussi signifié que d’autres prix spéciaux ont été décernés par des partenaires tels que la Loterie nationale burkinabè (LONAB) et la commune de Ouagadougou, etc.

« Pari tenu »

Pour le vice-président du CNO, l’on peut donc se réjouir de l’organisation « réussie » de la 16° édition du Salon qui, malgré tout, a tenu le pari d’être la plus grande manifestation dédiée à l’artisanat africain dans le monde. Qu’est-ce qui explique le rendez-vous manqué de la Côte d’Ivoire, pays invité d’honneur à cette 16e édition du SIAO ? Pourquoi la présence de produits industriels venus d’ailleurs à un salon censé promouvoir des produits artisanaux africains ? Que répondez-vous à ceux qui disent que les prix des stands sont élevés ? « c’est une question de délai et d’organisation qui n’a pas permis la participation du pays invité d’honneur», a répondu M. Ilboudo.

Il a précisé que la Côte d’Ivoire avait confirmé sa participation « massive » à cette édition du SIAO avant son report, mais le délai court entre sa reprogrammation et sa tenue ne lui a pas permis d’honorer le rendez-vous. Toutefois, il a rappelé qu’une délégation ivoirienne accompagnée d’un conseiller technique du ministre en charge de la culture a séjourné au Burkina Faso pendant le salon et il y a eu également une forte communauté d’artistes exposants ivoiriens à cette édition.

Concernant la présence de produits industriels étrangers au salon, le vice-président du CNO a soutenu qu’il existe une commission chargée du contrôle qui a pu saisir beaucoup de produits et même expulser certains de l’exposition. A propos des prix de stands, le Directeur général (DG) du SIAO, Dramane Tou, a souligné qu’ils n’ont pas évolué depuis plus de dix ans (700 mille FCFA pour les stands climatisés et 300 mille FCFA pour ceux ventilés) et sont conformes au standard des prix de stands dans la sous-région.

L’Etat a maintenu à 35 millions FCFA depuis plus d’une décennie, sa subvention bien que les défis et besoins soient énormes et croissants, a-t-il déclaré. Dramane Tou a assuré que la question va être examinée parce que le salon est fait pour les artisans. Par ailleurs, il a fait comprendre que l’innovation dans la vente électronique des tickets a engrangé des recettes de vente de trois millions FCFA. La 17e édition du SIAO est prévue du 25 octobre au 3 novembre 2024, sous le thème «Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation».

Kadi RABO

Drissa KOALA (Stagiaire)