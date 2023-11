1er SOMMET SAOUDO-AFRIQUE : le Dr Ousmane BOUGOUMA porte la voix du Burkina Faso au nom du Capitaine TRAORE, président de la transition

Le premier sommet Saudo-Afrique s’est officiellement s’est tenu ce 10 novembre à Riyadh dans la capitale de l’Arabie Saoudite. C’est une cinquantaine de délégations des pays du continent africain qui y participe avec la présence effective d’une quinzaine de chef d’Etat. La délégation du Burkina Faso est conduite par le Président de l’Assemblée législative de transition, Son excellence Dr Ousmane Bougouma, représentant le Président de la transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs membres du gouvernement sont de la mission et ont pris part qui a consisté en la participation aux travaux du sommet, des audiences officielles bilatérales et une adresse à la communauté burkinabè vivant en Arabie Saoudite.

Le 1er sommet saoudo-afrique lui-même s’est déroulé dans un huis clos presque. Les dizaines de journalistes et leurs caméras sont tenues en respect à bonne distance de la salle officielle. Il n’y a pas d’accréditation qui vaille.

Plus de 50 pays à ce premier sommet entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le continent africain. On dénombre une quinzaine de chefs d’Etat venue rencontrer le prince héritier pour envisager un avenir solidaire, un partenariat qui respecte la souveraineté. La délégation burkinabè composée entre autres du chef du parlement, des ministres en charge des affaires étrangères, de l’économie, de l’action humanitaire, du secrétaire général du gouvernementLe Président de l’assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma qui représente le chef de l’Etat, Capitaine Ibrahim Traoré à ce rendez-vous diplomatique a un message précis : « Dans le contexte actuel qui est le sien, le Burkina Faso est en quête de partenaires. Et des forums pareils sont de formidables occasions pour explorer et nouer des relations bilatérales à même d’accompagner le pays dans ses nouvelles options de sortie de crise ».

« L’Erythrée veut revenir ! »

Au chapitre des relations bilatérales, le chef de la délégation burkinabè a eu un tête-à-tête avec le président de l’Erythrée, Son Excellence Iasias Afwerki, à la demande de ce dernier. C’est un ‘’come-back’’ pour réchauffer les rapports entre son pays et le Burkina Faso qui étaient au beau fixe au temps de la révolution sankariste avant de s’estomper avec la disparition du Président Sankara. Aujourd’hui, la dynamique enclenchée par les autorités burkinabè va dans ce sens et l’Erythrée veut retrouver son vieil ami. Une sollicitation accueillie favorablement par le Dr Bougouma qui promet la transmettre à qui de droit. Et le Chef de l’Etat érythréen ne s’arrête pas là, il exprime son ardent désir de visiter le pays des Hommes intègres non sans avoir formuler une invitation aux autorités burkinabè, pour un séjour à Asmara, la capitale érythréenne.

« La voix de l’AES est commune »

Puis ce fut le tour du voisin nigérien. Avec le Chef du Gouvernement du Niger, Son Excellence Ali Mahaman Zeine et sa délégation, l’entretien a porté sur les enjeux de l’heure. Les deux pays frères et amis de l’Afrique de l’Ouest sont également membres fondateurs de l’Alliance des États du Sahel (AES), et il est « important que nous puissions avoir la même position et parler d’une même voix à des tribunes d’expression comme celle de ce sommet saoudo-afrique, de notre vision du monde » selon le Dr Ousmane Bougouma.

« la missive du Capitaine Traoré transmise au Roi saoudien »

Le Président de l’Assemblée législative de transition n’est pas seulement venu représenter le capitaine Ibrahim Traoré à ce sommet saoudo-afrique, il est également porteur d’une lettre officielle du Président du Faso à Sa Majesté le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud. En compagnie de la ministre des affaires étrangères du Burkina Faso, Mme Olivia Rouamba et du nouvel ambassadeur burkinabè en Arabie Saoudite, Boubacar Sawadogo, le Dr Bougouma a remis le courrier au chef de la diplomatie saoudienne, M. Faisal Bin Farhan Al-Saud, ministre des affaires étrangères pour transmission au Souverain saoudien. Pour le Dr Bougouma, c’est un message de remerciements à l’Arabie Saoudite pour l’honneur fait au Capitaine Ibrahim Traoré en l’invitant à participer à ce 1er sommet Saoudo-Afrique et pour toutes les actions que ce pays initie au profit du Burkina Faso au regard de la situation sécuritaire et humanitaire. Il s’est agi aussi de rassurer la partie saoudienne de la disposition du Burkina Faso à approfondir le partenariat entre les deux pays ».

« Soyez les VDP de la diaspora ! »

Dernier acte du séjour saoudien du président de l’Assemblée législative de transition en Arabie Saoudite, la rencontre avec la communauté burkinabè. Dr Ousmane Bougouma s’est d’abord donné la peine de visiter les différents niveaux jusqu’au toit du bâtiment de l’ambassade à Riyadh. Un immeuble inauguré en 2016 et qui connait déjà un état de délabrement avancé. Invite a été faite aux autorités diplomatiques de situer les responsabilités et de rattraper ce qui peut l’être encore pour la sécurité du personnel et des usagers. Au hall de l’ambassade où il fait une adresse à la communauté burkinabè réunie pour l’occasion, le chef du parlement a lancé un appel à la mobilisation et à l’engagement de ses compatriotes hors du pays pour accompagner davantage la transition au pays natal. « Il vous faut être les VDP (ndlr : Volontaires pour la Défense de la Patrie) de la diaspora » a-t-il lancé avant de conclure son propos par une exhortation à respecter les lois et les principes du pays d’accueil.

De Riyadh, Correspondance particulière