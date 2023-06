26e nuit des Galian : Souleymane Sanou de la RTB/télé remporte le super prix

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le vendredi 2 juin 2023 à Ouagadougou, la 26e nuit des Galians. Souleymane Sanou de la RTB/télé a remporté le super Galian.

Le « super Galian » de la 26e nuit des Galians revient à Souleymane Sanou de la RTB/télé déclaré lauréat. Le prix se compose d’un trophée, d’une attestation, d’un chèque de trois millions F CFA et d’une villa F3. La cérémonie s’est déroulée, le vendredi 2 juin 2023 ,au Centre national des arts, du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA) à Ouagadougou. « C’est un coup de chance parce que je ne m’y attendais pas. Mais, c’est également une invite à redoubler d’effort. C’est pourquoi, je dédie ce prix à l’ensemble de mes collègues avec qui j’ai travaillé pendant des jours dans la réalisation des émissions. Je le dédie aussi à la grande famille RTB et à ma propre famille », s’est exprimé Souleymane Sanou. Au cours de cette 26e édition, tout comme d’autres médias en compétition, Sidwaya a engrangé cinq prix. Le prix officiel du meilleur reportage en catégorie presse écrite a été remporté par Oumarou Rabo. En ce qui concerne les prix spéciaux, Kamélé Fayama a raflé deux à savoir celui de la Chambre de commerce et de Coris Bank international. Emile Segda s’est adjugé le prix de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Boudayinga Jean Michel Thienon s’est vu décerner celui de la chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso.

Les journalistes félicités

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a félicité les journalistes pour tous les efforts consentis dans l’information de la population dans ces conditions de crise sécuritaire. Il a rappelé que dans cette guerre qui a été imposée par les forces du mal, la gestion de l’information revêt un enjeu crucial et les professionnels de l’information ont un rôle essentiel à jouer. Le ministre Ouédraogo a laissé entendre que la liberté de la presse et la sécurité des journalistes ainsi que les autres libertés font partie des priorités de la Transition, contrairement à certains qui pensent qu’elles sont en train d’être confisquées. Pour cette 26e nuit des Galians, environ 200 œuvres étaient en compétition dans cinq catégories à savoir 10 candidatures soit 20 œuvres dans la catégorie langue nationale, 18 candidatures soit 36 œuvres dans la catégorie presse en ligne, 26 candidatures soit 52 œuvres dans la catégorie radiodiffusion sonore et télévisuelle en langue française et 40 candidatures soit 80 œuvres dans la catégorie presse écrite en langue française pour 16 prix spéciaux, 13 prix officiels et un super Galian. Dans la catégorie des récompenses, les lauréats des prix officiels sont repartis avec des trophées, des attestations, des chèques d’un million F CFA et un bon d’une année de cotisation offerte pour un contrat d’épargne retraite avec une garantie annuelle « décès + invalidité » totale et définitive chacun. Quant aux lauréats des prix spéciaux, ils sont repartis avec une attestation, d’un chèque d’un million F CFA et/ou de trophée.

Le palmarès

Catégorie Presse en ligne

Portrait : Alice Thiombiano du journal en ligne FASO7

Reportage : Daouda Zongo du journal en ligne Wakat Séra;

Catégorie presse écrite

-Enquête : Frédéric Yaméogo du journal Le Reporter

Grand Reportage : Oumarou Rabo des éditions Sidwaya

maquette: David Martial Sedogo de L’observateur Paalga

Catégorie Langues nationales

Magazine radio : Mahamadi Ouédraogo de la RTB Radio Rurale

Grand Reportage radio : Abdoulaye Sawadogo de la RTB Radio Rurale

Catégorie Radiodiffusion sonore

Grand reportage : Zakaria Guinko de la RTB Radio

Montage : Aïcha Boundaogo de la RTB Radio Rurale

Catégorie télévision

Grand Reportage : Liradan Philippe Ada d’Oméga Médias

Documentaire : Fabrice Gérard Zongo de la RTB télé

Montage télé : Seydou Tiemtoré

Meilleure image : Souleymane Sanou de la RTB télé

Super Galian : Souleymane Sanou de la RTB télé avec une moyenne de 17,15/20

Galian d’honneur

El Hadj Aboubacar Zida dit Sidnaba

Ben Idriss Zoungrana dit Big Z

Zoumana Traoré Prix spéciaux Prix spécial CNSS (employeur modèle) décerné au journal en ligne Lefaso.net

Prix spécial de la CAMEG : Amandine Lalsaga de la RTB

Prix spécial de la CARFO : Serge Pacôme Zongo de Burkina 24

Prix spécial ONASER : Sié Michael Dah RTB/Sud-Ouest

Prix spécial SUNU Assurances : Pas de candidature