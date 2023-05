6ème Conseil de l’OIM : La ministre des Affaires étrangères à Genève pour représenter le Burkina

La Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Ragnaghnèwendé Olivia Rouamba prend part aux travaux de la 6e session extraordinaire du Conseil de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui se tient à Genève, les 15 et 16 mai 2023.

Arrivée à Genève, en Suisse le 14 mai 2023, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Ragnaghnèwendé Olivia Rouamba porte la voix du Burkina Faso devant le Conseil de l’Organisation internationale pour les migrations qui tient sa 6e session extraordinaire les 15 et 16 mai 2023.

Le communiqué de presse qui annonce cette mission de Mme Rouamba précise que le pays des Hommes intègres est reconnu comme pays de transit et d’immigration et vit par ailleurs une double crise sécuritaire et humanitaire, marquée par le déplacement interne de plus de deux millions de personnes. Ce qui justifie la présence du Burkina Faso.

En marge des activités prévues à cette session extraordinaire, la ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères aura des audiences, notamment, avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, la présidente du Comité international de la Croix Rouge, Mirjana Spoljaric, la directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi ainsi que son homologue portugais Joào Gomes Gravihno.

Source : Ambassade, Représentation permanente du Burkina Faso à Genève