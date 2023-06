79e promotion des appelés du SND: le Premier ministre lance le recrutement de 2 400 jeunes

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a lancé, le jeudi 15 juin 2023 à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est, la levée de la 79e promotion des appelés du Service national pour le développement.

2 400 appelés volontaires du Service national pour le développement (SND), dont 1 700 recrutementjeunes pour appuyer l’administration publique, 600 à former aux métiers et 100 jeunes pour épauler les sapeurs-pompiers dans le domaine de la protection, sont en cours de recrutement sur l’ensemble du territoire national. Le lancement de l’opération a été fait, le jeudi 15 juin 2023, par le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est.

S’adressant aux candidats de cette 79e promotion du SND, le chef du gouvernement a indiqué que la jeunesse est la pépinière du pays. « Si vous vous battez aujourd’hui, c’est pour que vous viviez mieux demain. Le développement doit être fait pour nous-mêmes, pour notre pays et par les moyens dont on dispose », a-t-il conseillé avant d’ajouter : « il ne faut pas aller ailleurs chercher les moyens de notre développement car cela dénature la notion de développement ». Pour Me Kyélem, le développement n’est pas une imitation. «

Il s’agit de vivre non pas comme ailleurs mais selon ses propres conceptions », a-t-il déclaré. Selon lui, le Burkina Faso, bien qu’ayant des ressources limitées, peut être transformé en un pays enviable. « C’est une question de volonté et d’engagement », s’est-il laissé convaincre. Le gouverneur de la région du Centre-Est, Aboudou Karim Lamizana, a rappelé que le recrutement des appelés volontaires, vieille tradition depuis des décennies, place au cœur de sa vocation, le développement de la culture de l’engagement citoyen au service de l’intérêt général.

Pour lui, le SND est une école de la citoyenneté par excellence qui permet de se rencontrer et de partager des valeurs. Il a demandé aux jeunes qui auront la chance d’être retenus, au terme du tirage au sort, d’intégrer déjà les valeurs qui leur seront enseignées et de servir dignement leur pays. Font partie de ces jeunes, Awa Barry qui, après avoir tiré un « OUI » a dit toute sa joie de servir l’Etat. Elle a promis la ponctualité, le service bien fait au profit du Burkina Faso. De 1984 à nos jours, le SND a enregistré près de 270 000 appelés.

Kossaomanè Anselme KAMBIRE