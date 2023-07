Accès aux soins de santé : l’Alliance des BRICS prête à accompagner le Burkina Faso

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré a eu une séance de travail hier vendredi 28 juillet, avec une délégation de l’Alliance des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), conduite par sa Présidente Larisa Zelentsova.

Selon la Présidente de l’Alliance des BRICS, les échanges avec le Chef de l’Etat ont concerné essentiellement les domaines de la médecine, de la santé, et de l’éducation. « Nous avons l’intention de construire un centre médical au Burkina Faso », a annoncé Larisa Zelentsova à l’issue de la séance de travail avec le Président de la Transition.

« Aujourd’hui je suis très satisfaite de rencontrer un Présidente intègre qui veut la démocratie, la paix et la réussite pour son pays. Il est dynamique et nous serons derrière lui pour le soutenir », a soutenu la Présidente de l’Alliance des BRICS.

Et dans le but d’accompagner notre pays toujours dans le domaine de la santé et de la promotion de l’emploi, l’Alliance a également échangé avec le Chef de l’Etat sur le projet de construction d’une unité de production de médicaments au Burkina Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso