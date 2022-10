Affaire Emmanuel Zoungrana : le Tribunal militaire statue aujourd’hui sur sa libération ce 12 octobre

Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana comparait ce 12 octobre au Tribunal militaire de Ouagadougou.

Emmanuel Zoungrana a comparu le jeudi 22 septembre 2022 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation à Ouagadougou. La plus haute juridiction du Burkina avait prévu statuer le 27 octobre prochain sur la demande de liberté provisoire introduite par les conseils du détenu, mais finalement, c’est ce 12 octobre que l’audience aura lieu à huis clos.

Incarcéré depuis le 10 janvier 2022, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana est poursuivi pour cinq chefs d’accusation dont l’atteinte à la sûreté de l’État et le blanchiment de capitaux. L’accusé avait été mis en liberté provisoire, le 2 février 2022, pour les faits d’atteinte à la sûreté de l’État mais pas pour les faits de blanchiments de capitaux.

La chambre de contrôle du tribunal militaire avait confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du juge d’instruction évoquant plusieurs raisons dont la nature de l’infraction, la sécurité personnelle du lieutenant-colonel Zoungrana et le risque de subornation de témoins.

