Africallia 2023 : une édition sous le signe de la résilience économique

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a ouvert la VIIe édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises (Africallia), le jeudi 25 mai 2023, à Ouagadougou.

Des chefs d’entreprises d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et d’Asie ainsi que des acteurs du monde économique se concertent, à Ouagadougou, du 24 au 26 mai 2023. C’est à l’occasion de la VIIe édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises (Africallia) qui n’a pas pu se tenir du 19 au 21 octobre 2022 en raison de la situation socio-politique nationale. En effet, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a ouvert les travaux de ce forum qui se veut multisectoriel, le jeudi 25 mai 2023, dans la capitale, en présence des membres du gouvernement, des responsables diplomatiques et consulaires, des présidents d’institutions, etc. Le thème retenu est : « Les projets structurants dans l’UEMOA et les outils de financement international des projets du secteur privé ». Le Premier ministre a, d’emblée, souhaité la bienvenue aux participants au Burkina Faso qu’il a qualifié de pays de Joseph-Ki-Zerbo, de Thomas-Sankara et des « autres guerriers de la savane ». Il a salué leur présence qui, selon lui, témoigne de la confiance qu’ils ont placée en la capacité des autorités burkinabè à organiser de tels évènements. Il en veut pour preuve le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et la Semaine nationale de la culture (SNC), tenus dans une « parfaite » sécurité. « La confiance que vous nous portez est un démenti apporté aux prophètes de l’apocalypse», a-t-il signifié.

Un choix « bien » inspiré

Pour Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le choix du Burkina Faso est bien inspiré pour le déroulement de Africallia 2023. Car, a-t-il justifié, le pays des Hommes intègres est au cœur de l’Afrique de l’Ouest et offre une possibilité de projections pacifiques pour tous les pays de la sous-région. Le chef du gouvernement a invité les investisseurs africains à venir investir au Burkina Faso. Il les a également appelés à ne pas être de simples affairistes et appendices du capitalisme international. Le Premier ministre a, par ailleurs, déclaré qu’Africallia 2023 doit être un nouveau départ pour des affaires nobles au profit de l’Afrique et des Africains, tout en rappelant que le secteur privé est le moteur du développement économique. C’est pourquoi, il s’est dit fier de la mise en place de l’industrie de raffinerie par l’homme d’affaires nigérian, Aliko Dangoté, bénéfique au Nigéria et à l’Afrique qui, a-t-il déploré, a toujours fait l’objet de raillerie et de sous-développement, en l’occurrence, l’Afrique noire. « Je vous souhaite à tous d’être des Dangoté », a-t-il lancé aux opérateurs économiques africains. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, a indiqué qu’Africallia est un cadre de réseautage, de création et de développement d’affaires au bénéfice des investisseurs des pays invités. L’édition de 2023 de cette initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) en collaboration avec ses homologues de la sous-région, a-t-il indiqué, se passe dans un contexte national difficile et une conjoncture internationale. « Cet engagement à nos côtés des autorités burkinabè est le témoignage de l’esprit de résilience qui nous anime en tant que Burkinabè mais également, la traduction de l’intérêt que nos autorités accordent au secteur privé, indispensable catalyseur pour toute croissance économique soutenue », a souligné le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo dit Kadhafi. Il a proposé qu’il faille imaginer des solutions nouvelles aux défis nouveaux qui se présentent aux entreprises africaines tels que les difficultés d’approvisionnements mondiaux et les effets de la crise de la COVID-19. Il a été reconnaissant aux partenaires économiques du Burkina Faso, notamment aux chambres de commerce sous régionales et aux autorités burkinabè pour leur appui au déroulement d’Africallia 2023. Quant à la représentante du parrain d’Africallia 2023 et directrice générale du Groupe Vista Bank, Yassin Bayo, elle a fait comprendre qu’Africallia ouvre les portes de l’Afrique de l’Ouest aux entreprises du monde entier, à la recherche de partenariats commerciaux, techniques ou financiers pour renforcer et accélérer leur développement. Séance tenante, des conventions ont été signées entre la CCI-BF et ses consœurs de la Guinée, de la République démocratique du Congo (RDC), de la Guinée Bissau et du Cameroun. Des stands de produits africains ont été visités par le chef du gouvernement et des invités à la fin de la cérémonie d’ouverture.

Boukary BONKOUNGOU