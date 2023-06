Algérie : un couplet anti-France rétablit dans l’hymne national

« Ô France ! Le temps des palabres est révolu. Nous l’avons clos comme on ferme un livre. Ô France ! Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi ! Voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l’Algérie vivra. Soyez-en témoin ! », ce couplet de l’hymne national algérien, Kassaman (« Nous jurons »), avait disparu. Mais dans un contexte de mauvaises relations bilatérales entre l’Algérie et la France, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé, via un décret présidentiel publié le 21 mai 2023, que le couplet sera chanté à toutes les commémorations et cérémonies officielles en présence du président et lors des visites officielles des chefs d’État.Adopté en 1963 comme hymne national, Kassaman a été écrit par le poète algérien Moufdi Zakaria (1908-1977), un militant indépendantiste plusieurs fois emprisonné par les autorités françaises.

AK