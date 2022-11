Armée nationale : une réorganisation et de nouvelles nominations

Le territoire nationale est désormais divisé en six régions militaires, deux régions aériennes, six légions de gendarmerie et six groupement de forces.

Le président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré a signé le décret instituant cette réorganisation du maillage territorial, hier 14 novembre 2022, ainsi que plusieurs autres textes réformant les forces armées nationales ainsi que des nominations d’officiers à de nouvelles responsabilités.

À ce titre, l’armée de l’air est désormais placée sous le commandement du lieutenant-colonel Christian Ouattara, nouveau Chef d’État-major de l’armée de l’air.

Par ailleurs, le Commandement du théâtre des opérations nationales (COTN) est régi par une nouvelle ordonnance qui le place désormais sous l’autorité administrative du Chef d’État major général des armées (CEMGA) et l’autorité opérationnelle du Chef d’État major général adjoint des armées.

Retrouvez le détails des réformes introduites dans les différents textes ci-joint:

Sidwaya.info