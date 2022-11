Assemblée législative de Transition : la déclaration de politique générale du Premier ministre adoptée à une large majorité

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a prononcé sa déclaration de politique générale devant les députés de l’Assemblée législative de Transition ce samedi 19 novembre 2022.

Basée essentiellement sur la reconquête du territoire nationale et la résorption de la crise humanitaire ainsi que la refondation de l’État et la gouvernance, cette feuille de route a reçu l’onction des députés avec 64 voix pour, 1 abstention et 4 voix contre sur 69 votants.

L’adoption valant investiture du Premier ministre, le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma lui a souhaité de réussir les principaux défis qu’il s’est fixé pour la période de la Transition.

Nonobstant cela, Ousmane Bougouma a rappelé que la Représentation nationale exercera sa mission régalienne de contrôle de l’action gouvernementale sur la base justement de cette feuille de route dressée par Me Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Sidwaya.info