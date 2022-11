Assemblée législative de Transition : les membres du bureau élus

L’Assemblée législative de Transition (ALT) a élu les membres du bureau de l’organe, le mardi 22 novembre 2022 à Ouagadougou. A l’occasion, l’institution a aussi mis en place les membres et les bureaux de ses 5 commissions.

L’Assemblée législative de Transition (ALT) est désormais prête pour légiférer, consentir l’impôt et contrôler l’action du gouvernement. L’institution parlementaire a achevé la mise en place définitive de ses organes, le mardi 22 novembre 2022, à Ouagadougou. La plénière a été consacrée à l’élection des membres du bureau et à la mise en place des 5 commissions de l’organe. Ainsi à l’issue d’un scrutin secret, les 69 votants du jour ont désigné les 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires et les 2 questeurs. Après l’élection des membres du bureau de l’ALT, les représentants du peuple, à l’exception du président, se sont repartis dans les 5 commissions du parlement et ont, séance tenante, désigné les membres du bureau de chaque commission. La présidence de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) est assurée par le député, Bangré Lewis Ouédraogo.

La Commission des finances et du budget (COMFIB) est présidée par Moussa Nombo et la direction de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS) échoit à Daniel Zoungrana. Quant à la présidence de la Commission du genre, de la santé et de l’action sociale et humanitaire (CGSASH) et de la Commission du développement durable (CDD), elles sont respectivement occupées par Marie Angèle Tiendrébeogo et Moussa Koné. Le président de la commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement intérieur de l’ALT, Yves Kafando s’est réjoui de la mise en place de ces organes. « Dans l’ensemble, les votes se sont bien passés. Nous avons un potentiel riche de députés. Nous n’aurons pas de commission au rabais », a-t-il soutenu. Puis de préciser que les députés ont été candidatés selon leurs profils.

A l’entendre, ils ont les qualités requises pour assurer pleinement leurs rôles dans chaque commission. M. Kafando a en outre confié que le projet de loi qui urge est celui de la loi de finances qui doit être adoptée, selon la Constitution au plus tard le 31 décembre de l’année. Par conséquent, il a invité le gouvernement à déposer dans un meilleur délai le projet de loi pour son examen. Le président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma a aussi soutenu que les affectations des députés dans les différentes commissions ont été faites sur la base de leurs compétences. A cet effet, il a, à son tour, invité les parlementaires à éclairer l’hémicycle dans leurs domaines respectifs afin qu’il joue convenablement sa partition. S’adressant aux membres de la CAEDS, M. Bougouma a relevé qu’ils sont les bras techniques du parlement. « Nous comptons beaucoup sur vous pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre l’insécurité » a-t-il signifié.

Abdoulaye BALBONE

Composition du bureau de l’ALT

Président : Dr Ousmane Bougouma

1er Vice-président : Dafidi Lompo

2e Vice-président : Haoua Fofana

3e Vice-président : Ousmane Diallo

4e Vice-président : Daouda Diallo

1er Secrétaire parlementaire : Kiswensida Evariste Zongo

2e Secrétaire parlementaire : Gladys Linda Kandolo

3e Secrétaire parlementaire : Ester Bamouni/ Kansono

4e Secrétaire parlementaire : Yaya Karambiri

1er Questeur : Anne Marie Joseph Traoré/Ilboudo

2e Questeur : Daogo Nassouri