Bobo : un orpailleur échappe à un braquage

La scène est digne d’un film hollywoodien. Alors qu’ils étaient assis dans un « grin » de thé au secteur 25 de Bobo-Dioulasso, la causerie de Kantigui et ses amis a été interrompue par des tirs d’armes automatiques, non loin de là, le lundi 20 mars 2023, aux environs de 20h30. Par mesure de prudence, Kantigui mettra plus de 30 mn pour approcher les lieux. Selon une source que Kantigui a trouvée sur place, il s’agissait du braquage d’un orpailleur qui était venu vendre son or. « Les braqueurs qui l’ont sûrement suivi, ont attendu dans le « six-mètres » qu’il vende son or. A sa sortie, ils ont essayé de le braquer, mais il a pu s’échapper avec sa moto. Ils ont donc tiré en l’air », a témoigné l’informateur de Kantigui. « C’était partout la débandade », a-t-il confié à Kantigui.

Conseil provincial de la jeunesse des Balé : renouvellement des instances en avril prochain

Kantigui a appris que le Conseil régional de la jeunesse de la Boucle du Mouhoun compte renouveler le mandat des instances dirigeantes des conseils provinciaux en avril prochain. Selon le confident de Kantigui, les mandats sont arrivés à terme depuis août 2021 et cela crée des problèmes de fonctionnement dans certaines provinces. A cet effet, le Conseil régional a invité les associations et mouvements de jeunesse à mieux s’impliquer lors des échéances en vue. Kantigui a appris que le délai d’adhésion pour la province des Balé est fixé au 25 mars et les élections prévues le 15 avril. Mais, déjà, selon une autre source, dans certaines communes, des politiciens s’activent afin de voir leurs filleuls occuper les postes importants. En effet, selon la source de Kantigui, dans les Balé, le Conseil provincial de la jeunesse semble très politisé si bien qu’il a du mal à fonctionner. Pour preuve, il n’y a pas de jeunes à la délégation spéciale de Boromo, faute de consensus sur le choix d’un représentant. Kantigui espère que la jeunesse saura cette fois-ci se départir des positions partisantes et élire des représentants consensuels.

MATDS : des agents sommés de rejoindre leurs postes à Dori

Dans ses pérégrinations, Kantigui est tombé sur un communiqué administratif de mise en demeure du Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) invitant deux de ses fonctionnaires, affectés à Dori, à rejoindre leurs postes dans un délai de dix jours conformément aux textes en vigueur. Kantigui souhaite qu’un modus vivendi soit trouvé pour leur permettre de rejoindre leur lieu de travail.

Banwa : il faut réhabiliter le haut- commissariat Un vent de sécurité souffle sur les Banwa.

Libérée du joug des hommes armés en fin décembre 2022, la province connait un retour progressif de l’administration publique. S’étant rendu en ce début de semaine à Solenzo, le chef-lieu de la province, Kantigui a trouvé une ville animée, la joie se lisant sur les visages et des services rouverts. Seulement, en visitant les locaux du haut-commissariat, un fait l’a tiqué. En effet, les locaux, incendiés par les hommes armés gardent ses marques de noirceur du fait des flammes et le service est sans électricité. Selon une source de Kantigui, la situation est telle que le haut-commissaire a dû « négocier » un bureau dans un autre service de la ville. Kantigui souhaite que le haut-commissariat soit réhabilité pour offrir le minimum de confort aux travailleurs et aux usagers de ce service public.

Dédougou : un élève mortellement touché par une balle

Dans ses balades, Kantigui est tombé sur un drame au lycée provincial de Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun. En effet, aux dires de ses sources, un élève dudit établissement a apporté à l’école l’arme à feu de son géniteur, le vendredi 17 mars 2023. Dans les manipulations de l’arme par l’un de ses camarades, un coup a mortellement touché un autre élève de la classe de 4e. Le drame a plongé élèves, parents et enseignants dans l’émoi. Selon les sources de Kantigui, l’élève qui a apporté l’arme et celui qui l’a manipulée sont entre les mains des forces de l’ordre et une enquête a été ouverte. Kantigui souhaite de tous ses vœux que l’enquête judiciaire aboutisse à la manifestation de la vérité dans cette affaire et que des mesures soient prises pour éviter que ce genre de drame se reproduise.

Rectificatif

Dans le journal Sidwaya n°9848 du mercredi 15 mars 2023, dans la rubrique « On murmure » (page 5), nous avions écrit, « l’entrée en vigueur de la suppression du visa pour les passeports ordinaires entre le Burkina Faso et la République du Maroc ». Il fallait plutôt lire « l’entrée en vigueur de la suppression du visa pour les passeports ordinaires entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc ». Toutes nos excuses à l’Ambassade du Maroc au Burkina, au Royaume du Maroc et à nos lecteurs.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89