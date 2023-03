Boulgou : une tornade fait plusieurs blessés et des dégâts

Une pluie accompagnée de tornade s’est abattue dans la nuit du 26 au 27 mars 2023 sur Bittou et ses environs, provoquant des blessés et des dégâts matériels, a informé l’AIB.

Selon l’Agence la tornade a occasionné plusieurs blessés conduits à l’hôpital.

Des concessions, des hangars et des écoles ont été soufflés, laissant des familles et des élèves sans abris.Le bâtiment de l’école de Kiboulé « B » est tombé, les écoles « C » et « D » ont été également endommagées.

Le président de l’association des parents d’élèves de cette école Salam Zampaligré trouvé sur les lieux, est très critique du déroulement de la construction de l’école en 2017 et du choix des entrepreneurs.

Cette tornade est arrivée pendant les congés et la nuit. Cela a certainement permis de sauver des élèves.

Sidwaya.info

Source : AIB