Capitaine Ibrahim Traoré face aux étudiants : « Le combat pour la souveraineté est engagé »

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré était dans l’après-midi de ce mardi 17 janvier à l’Université Joseph Ki-Zerbo, où il a échangé avec les acteurs du monde universitaire.

Après une entrevue avec les encadreurs et responsables d’université, le Chef de l’Etat a échangé avec les étudiants burkinabè venus des universités des villes de Bobo-Dioulasso, de Fada, Dori, de Ouahigouya et de Ouagadougou.

Les échanges ont portés essentiellement sur des questions d’ordre sécuritaire, académique et politique.

Ibrahim Traoré a présenté la situation socio sécuritaire du pays et s’est montré solidaire de la condition des étudiants burkinabè face à qui il s’est voulu rassurant par rapport à l’orientation que prend le pays, aussi bien du point de vue de la reconquête du territoire national et de la prise en charge des Personnes Déplacées que de l’orientation politique et de la gouvernance.

Le président de la Transition a appelé la jeunesse à rester en veille et leur a assuré que le combat pour la souveraineté est engagé.

Sidwaya.info