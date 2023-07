Campagne agricole humide : les engrais de l’usine de Koupéla bientôt commercialisés

La traditionnelle conférence de presse du gouvernement s’est tenue, jeudi 27 juillet 2023, à Ouagadougou. Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a fait le point des actions déjà réalisées et en cours pour la réussite de la campagne saisonnière.

La campagne agricole humide s’est installée et le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques est à pied d’œuvre pour accompagner les producteurs dans leurs opérations culturales. Le jeudi 27 juillet 2023, à Ouagadougou, le premier responsable du département en charge de l’agriculture, Ismaël Sombié, était face à la presse pour faire le point de la campagne agropastorale. En effet, pour la présente campagne, a fait savoir le ministre, 2074 hectares (ha) de nouveaux aménagements ont été réalisés et mis à la disposition des producteurs. A travers le programme traditionnel de subvention, 25 000 tonnes (t) d’engrais minéraux et organiques et 7000 t de semences agricoles et fourragères ainsi que des équipements motorisés ont été mis à leur disposition.

Parmi ces soutiens, a-t-il précisé, 1250 t d’engrais et 350 t de semences ont été consacrées aux Personnes déplacées internes (PDI) suivant le plan d’autonomisation prévu. Outre ces appuis, le gouvernement, a poursuivi le ministre, à travers l’initiative présidentielle, a accompagné le labour de 15 000 ha de terres supplémentaires, apporté 6000 t d’engrais et 250 t de semences pour soutenir la production des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et certaines PDI. Au-delà de l’appui à la production, le ministre se dit conscient de la difficulté de l’écoulement des produits. Pour relever ce challenge, le département a engagé la promotion des achats institutionnels avec une prévision d’achat par l’Etat dans une logique d’agriculture contractuelle d’une quantité d’au moins 48 265 t de céréales auprès des organisations de producteurs. Pour propulser une nouvelle dynamique de l’agriculture et de l’élevage, M.Sombié a soutenu que le gouvernement s’est engagé, dans le cadre d’un partenariat public-privé, à opérationnaliser les agropoles que sont Bagré, Sourou et Samendeni. Ils offrent, selon lui, un potentiel énorme de périmètres irrigués pour la mise en place des chaines de production, de transformation et de commercialisation.

Relativement aux questions des journalistes sur la distribution transparente de l’engrais, le ministre a rassuré que des dispositions ont été prises pour favoriser une distribution équitable aux producteurs. Des mécanismes et des instruments, selon lui, vont être également trouvés pour rendre disponibles et accessibles à bonne date les facteurs de production. Ce faisant, le département en charge de l’agriculture est en train de travailler pour une commercialisation très prochaine de la production à l’usine de mélange d’engrais de Koupéla d’une capacité de 90 t/heure. En outre, la construction du complexe industriel de production d’engrais à base de phosphates naturels de Kotchari, l’opérationnalisation de la centrale d’approvisionnement en médicaments vétérinaires et la dynamisation de la centrale d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles sont également envisagées. A l’issue des échanges, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a remercié les journalistes pour leur professionnalisme dans le traitement de l’information en cette période de crise sécuritaire.

Oumarou RABO