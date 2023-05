CAN-U-17/Burkina # Cameroun : un match nul suffira au bonheur des Etalons ce dimanche

Le Burkina Faso dispute, ce dimanche 7 mai 2023 à Annaba, en Algérie, son dernier match de la phase de groupes de la CAN U17. Battus d’entrée par le Mali, le 1er mai dernier, les Etalons se sont vu faciliter la tâche par ces mêmes Aiglons qui ont dominé hier le Cameroun lors de leur deuxième rencontre dans la compétition. Les jeunes Burkinabè, actuels 2e du groupe C, n’auront besoin que d’un petit match nul dimanche.

Les Etalons U17 doivent une fière chandelle aux Aiglons du Mali même si ceux-ci les ont battus lors du premier match des phases de groupe de la CAN U17, Algérie 2023. En effet, en dominant le Cameroun (0-2) hier 4 mai lors de la 2e journée, le Mali assure la première place de la poule C et ouvre presque les portes des quarts de finale aux Etalons qui croisent les crampons, ce dimanche 7 mai 2023 avec les Lionceaux. Une victoire des Poulains du sélectionneur Brahima Traoré n’est plus nécessaire dans cette rencontre cruciale, mais un match nul suffira à leur bonheur. Cependant, une victoire ne sera pas de trop parce qu’elle permettra aux jeunes Burkinabè de faire le plein de confiance avant d’entrevoir le tour suivant de la compétition. A entendre les uns et les autres, la défaite lors de leur premier match, le 1er mai dernier, n’a pas faibli l’engagement de l’encadrement technique et des joueurs. Ils croient toujours fermement à leur objectif de départ qui est la demi-finale, synonyme de qualification à la Coupe du monde de la catégorie au Pérou. « Nous avons toujours notre destin entre les mains parce qu’il y a un autre match à jouer », avait souligné Brahima Traoré à l’issue de la rencontre. Surtout que, assure le technicien burkinabè, le résultat du match Cameroun # Mali, n’aura pas une influence sur la qualification de son équipe. « Quelle que soit l’issue de ce match, la qualification est toujours possible. Il suffit de gagner », a précisé Brahima Traoré. Selon lui, ses Poulains ont péché dans la finition lors du match contre le Mali. « Le réalisme nous a manqué et nous n’avons pas pu marquer pour égaliser avant d’aller chercher la victoire », a-t-il déploré. Une situation que la tête pensante des Etalons cadets compte régler face aux Lionceaux indomptables ce dimanche.

Etre plus efficace devant les buts

L’optimisme est également de mise dans l’écurie des jeunes Etalons. Pour Landry Yaméogo, il n’y aura pas de calcul à faire face au tenant du titre. « Il faut gagner. Nous allons fournir plus d’effort au prochain match avec le sérieux qu’il faut pour arracher la qualification », a promis l’attaquant burkinabè. Pour son coéquipier, Drissa Soré, ce n’est pas le moment de céder au découragement après la défaite contre les Aiglons. « Nous avons une autre carte a joué qui est le second match. C’est à nous de travailler pour être plus fort que nos adversaires du Cameroun. On promet ne pas vous décevoir », a rassuré le latéral droit des Etalons. Selon le 1er vice-président de la Fédération burkinabè de football, Ibrahim Yanogo, il y avait de la place pour au moins le match nul contre le Mali. Mais qu’à cela ne tienne, il faut tirer des leçons et apporter des corrections. Selon le dirigeant de la FBF, au regard du jeu produit pas les cadets burkinabè contre le Mali, il y a de la qualité dans le jeu. Une bonne nouvelle pour la sélection burkinabè, la CAF a effectué un recadrage concernant la qualification des meilleurs 3e. La poule C ,composée de trois pays est toujours concernée. Les meilleurs troisièmes seront choisis sur les deux premiers matchs de chaque poule. Le Mali a certes facilité la tâche du Burkina Faso. Cependant, les Etalons, pour ne pas se laisser surprendre par des Camerounais qui ont montré de belles phases de jeu hier face aux Maliens, doivent jouer d’entrée la gagne ce dimanche 7 mai (19h GMT) à Annaba.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

depuis Annaba en Algérie

Tous les résultats de la CAN U17

Groupe A

· Sénégal 1-0 Congo – 1re journée

· Algérie 2-0 Somalie – 1re journée

Congo 1-1 Somalie – 2e journée

· Algérie 0-3 Sénégal – 2e journée

Groupe B

· Maroc 2-0 Afrique du Sud – 1re journée

· Nigeria 1-0 Zambie – 1re journée

· Nigéria 0-1 Maroc – 2e journée

· Afrique du Sud 3-2 -2e journée

Groupe C

Mali 1-0 Burkina Faso -1re journée

Cameroun 0-2 Mali 2e journée

Classement des differents groups

Groupe A Sénégal : 6 pts +4 Algérie : 3points -1 Congo : 0 point -1 Somali : 0 point -2 Groupe B Maroc : 6 pts +3 Nigéria : 3 pts Afrique du Sud : 3 pts -1 Zambie : 0 points -2 Groupe C Mali 3 pts +3 Burkina 0 pt -1 Cameroun 0 pt -2