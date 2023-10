Carrefour international de la gastronomie du Faso : La 1ère édition se tient du 19 au 22 octobre

L’Association des Chefs et Cuisiniers du Burkina Faso (ACC-BF) a animé le mardi 17 octobre 2023, un point de presse à Ouagadougou pour faire le point des préparatifs de la première édition du CIGAF. Cette édition se tiendra sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean-Emmanuel.

La capitale burkinabè, Ouagadougou, accueillera, du 19 au 22 octobre 2023, la 1ère édition du Carrefour international de la gastronomie du Faso (CIGAF) sous le thème : « Gastronomie et Bien-Etre social à travers une alimentation saine et équilibrée pour une économie forte et pérenne ». Cette information a été donnée aux Hommes de médias au cours d’une conférence de presse le mardi 17 octobre 2023. Ce carrefour qui est organisé par l’Association des chefs et cuisiniers du Burkina Faso (ACC-BF), en collaboration avec le ministère en charge de la Communication et parrainé par le PCA du groupe Coris.

Pour le Président de l’ACC-BF, Maitre Benjamin Lucien Kiswendsida Compaoré, par ailleurs commissaire général du CIGAF, ce carrefour se veut un cadre de rencontre, de partage et surtout de promotion et de valorisation des acteurs qui évoluent dans le domaine de la gastronomie. Plusieurs acteurs sont attendus à cette rencontre. Il s’agit selon lui, des Chefs, des professionnels et des amateurs de la cuisine et de la gastronomie de près de 30 pays du monde, des acteurs de la chaine de l’alimentation (les producteurs Agro-Sylvo-Pastoraux, les transformateurs agro-Alimentaires, les équipementiers-cuisinistes), et du public de consommateurs en général.

Il s’agit principalement d’environ 75 chefs exclusifs et près de 3 000 visiteurs attendus sur les trois jours à Ouagadougou. Il a soutenu que ce premier carrefour du CIGAF permettra de démontrer au monde entier que le Burkina est aussi doté d’un savoir-faire ancestral en termes de cuisine.

« On est restés longtemps en hibernation sur le plan culinaire et il est temps au Burkina d’aller vers des horizons nouveaux pour montrer leur savoir-faire », a-t-il expliqué.

Le Burkina reste un pays fréquentable

Maître Compaoré a aussi confié que le leitmotiv de l’ACC-BF est de promouvoir les aliments localement produits au Burkina Faso ainsi que pour ses acteurs. Pour ce faire et pour joindre l’utile à l’agréable, l’ACC-BF a décidé de la mise en place un Carrefour qui regroupe tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de l’alimentation humaine. Il s’agit des producteurs agro-sylvo-pastoraux, des équipementiers cuisiniers, des transformateurs agro-alimentaires, des producteurs industriels et semi-industriels, des cuisiniers, des restaurateurs, des distributeurs du public (consommateur).

« Etant à son coup d’essai soit à sa première édition, 33 associations de cuisiniers se sont annoncées pour honorer de leur présence, le CIGAF 2023 à Ouagadougou », a-t-il fait savoir. Le pays invité d’honneur est l’Afrique du Sud.

Compaoré a par ailleurs inviter le public burkinabè en général et ouagalais en particulier, à découvrir les savoir-faire culinaires d’ici et d’ailleurs et voyager à travers la nourriture.

Il a souligné que l’un des défis majeurs en organisant cette activité est de montrer aux pays invités que le Burkina Faso reste et demeure un pays fréquentable malgré ce qui se dit hors de ses frontières. Et d’ajouter que la plus-value du CIGAF 2023 est de contribuer à la relance du tourisme international, destination Burkina Faso.

Une panoplie d’activités est au programme de ce rendez-vous de Ouagadougou. Il s’agit notamment de Ouaga City Tour, du Street-Food International, de la foire de la gastronomie, de l’exhibition culinaire des enfants, de l’expo dégustation des pays participants, d’une formation de 200 enfants sur les bonnes pratiques alimentaires, des concours de cuisines inter-écoles professionnelles, des concours de cuisines inter-pays. Il est également prévu une conférence internationale sur l’alimentation universelle, 2ème thème mondial de l’année, un panel sur comment Grandir les chefs, 1er thème de l’année, une soirée de gala des partenaires dédiée aux devanciers de la cuisine et de la restauration au Burkina Faso et un défilé de mode en tenue de Cuisiniers.

Wamini Micheline OUEDRAOGO