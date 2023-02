Centre régional africain d’administration du travail : les experts en conclave

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a présidé, le mercredi 1er février 2023, à Ouagadougou, la cérémonie d’ouverture de la réunion du comité des experts du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), à l’occasion de la 44e session ordinaire du conseil d’administration du CRADAT qui se tient jusqu’au 3 février 2023.

Le Centre régional africain d’administration du travail (CADRAT) est dans l’optique d’assurer la protection des travailleurs, la productivité des entreprises, la paix sociale, et une inspection du travail moderne et efficient. A cet effet, à l’occasion de la 44e session ordinaire de son conseil d’administration qui se tient du 1er au 3 février 2023, à Ouagadougou, il a organisé une réunion du comité des experts. Selon le ministre d’Etat, ministre en charge du travail, Bassolma Bazié qui a présidé la cérémonie d’ouverture, cette réunion regroupant 18 pays membres du CRADAT est une occasion de faire des propositions et des recommandations dans le sens de l’amélioration de l’efficacité de nos administrations. A l’en croire, il est question pour les experts, d’examiner, entre autres, les documents, le rapport du président du conseil d’administration du CRADAT, le programme d’activités 2023, le projet de budget 2023.

« De ce fait, j’invite tous les experts à parfaire les documents soumis à leur appréciation afin de permettre au CRADAT de répondre aux aspirations du monde du travail », a-t-il exhorté. Pour le directeur général du CRADAT, Arsène Armand Hien, le centre est une fierté pour toute l’Afrique car, grâce à un enseignement de qualité, ses parchemins sont reconnus dans tous les Etats membres, conférant aux récipiendaires la compétence et les qualifications requises. « En 2022, le CRADAT a formé plus de 150 inspecteurs du travail dans le cadre des formations foraines », a-t-il fait savoir

Estelle KONKOBO

Odilia VEBAMBA (Stagiaires)