Cinéma : le Grand prix de la critique Clément Tapsoba décerné au film Le Taxi, le cinéma et moi de Salam Zampaligré

Lauréat du Grand Prix du documentaire de la 12e édition du Festival du film africain de Louxor(LAFF) en Egypte, le film Le Taxi, le cinéma et moi du réalisateur burkinabè Salam Zampaligré a remporté un autre trophée, à savoir le Grand prix de la critique Clément Tapsoba. L’œuvre a été primée, le 12 octobre dernier, lors de la Semaine de la critique du cinéma de Ouagadougou (SECRICO), une initiative de l’Association des critiques de cinéma du Burkina Faso (ASRIC-B).

Pour le cinéaste, ce prix est une incitation au travail pour conquérir plus de cinéphiles au Burkina Faso et à l’étranger. Le Taxi, le cinéma et moi était en compétition avec quatre autres documentaires, à savoir Al Djanat d’Aïcha Boro, Le Galop d’Eléonore Yaméogo, Les scarifiés de Wabinlé Nabié et Laabli, l’insaisissable de Luc Damiba. Pour cette 2e édition du Grand prix de la critique Clément Tapsoba, l’ASCRIC-B n’a soumis, a fait savoir son président Abraham Bayili, au jury que des films documentaires.

Alassane KERE