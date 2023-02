Clôture du SIAO : rendez-vous en octobre 2024

Le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a fermé officiellement ses portes, le samedi 4 février 2023, dans la capitale burkinabè, sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Les rideaux de la 16e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) sont tombés, dans la soirée du samedi 4 février 2023, au sein de la Salle de conférences de Ouaga 2000, après quelques jours d’activités intenses. Placé sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimsom Kyélem de Tambela, l’événement a été rythmé de discours, prestations d’artistes et de remises d’attestations de reconnaissance et de remerciements à des artisans méritants et autres acteurs engagés pour la promotion de l’artisanat. Pour le porte-parole du Premier ministre, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, la seule tenue de la présente édition constitue, en elle-même, un succès. Car de son avis, nombreux sont ceux qui avaient des doutes sur la tenue et la réussite de la 16e édition du SIAO, notamment dans un contexte socio-économique et sécuritaire difficile.

Il a ajouté que cette biennale de l’artisanat africain a tenu toutes ses promesses. En effet, à l’entendre, elle a regroupé plus de 3 500 exposants venus de 24 pays, de nombreux acheteurs et visiteurs professionnels, plus de 500 journalistes et plus de 300 mille visiteurs grand public. « Cette mobilisation des acteurs venus de plusieurs contrées du monde constitue l’un des meilleurs témoignages d’un avenir radieux de l’artisanat africain qui, incontestablement, est un levier de développement et un puissant facteur de résilience des populations », a-t-il poursuivi. A cet effet, M. Poda a salué l’ensemble des acteurs pour la mobilisation dont ils ont fait montre. En outre, il a confié que l’artisanat est un fleuron et un créneau porteur pour nos économies en termes de création d’emplois, de contributions substantielles à l’économie nationale et de lutte contre la pauvreté. En plus, à l’en croire, l’organisation des éditions du SIAO s’inscrit dans la dynamique d’offrir un cadre d’expression par excellence de promotion de l’artisanat africain et un rendez-vous privilégié de rencontre entre artisans et acheteurs professionnels.

Au regard de la qualité des produits exposés au site du Salon, le ministre en charge du développement a invité les artisans à faire du professionnalisme, de l’innovation et de la créativité les maitres mots dans l’exercice de leurs activités. Par ailleurs, Serge Poda a annoncé que la 17e édition du SIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sous le thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Le directeur général du SIAO, Dramane Tou, a salué les engagements des autorités burkinabè pour la tenue de cette édition. « Nous avons la chance que cette cérémonie de clôture ait été présidée par le Premier ministre. Cela montre que le gouvernement est engagé à développer davantage la résilience du Burkina Faso en soutenant les initiatives des agents économiques », a-t-il expliqué. Il a aussi signifié que la rencontre a été magnifique car les mérites des artisans ont été reconnus. En sus, cette organisation a prouvé que le pays des Hommes intègres est un endroit fréquentable. A ce titre, M. Tou a laissé entendre que le SIAO a connu la visite de plusieurs ministres d’Afrique .La présidente du jury international du SIAO 2023, Mariama Amadou, a aussi exprimé sa satisfaction. Pour elle, cette rencontre est une grande fête, elle a permis de magnifier le savoir- faire des artisans d’ici et d’ailleurs. « J’ai déjà participé au SIAO en 2018 .Cette fois-ci, il a été grandiose », a-t-elle conclu.

Evariste YODA