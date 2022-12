Commission nationale pour la francophonie : les acteurs dressent le bilan de deux ans d’activités

La commission nationale pour la francophonie a tenu son assemblée générale statutaire, le mardi 20 décembre 2022 à Ouagadougou.

L’assemblée générale statutaire de la commission nationale pour la francophonie s’est tenue, le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou sous le thème : « La déclaration de Bamako du 03 novembre 2000 sur la démocratie et les droits de l’homme et son régime de sanctions ». Elle a inscrit à son ordre du jour de faire le bilan des activités des années 2021 et 2022, mais également de planifier les activités de l’année à venir. Selon le secrétaire permanent de la commission nationale pour la francophonie, Mamadou Coulibaly, l’assemblée générale est l’instance qui est chargée de faire le bilan de la commission nationale pour la francophonie de concert avec les points focaux et les représentants des institutions et des départements ministériels, mais aussi de préparer les activités de l’année à venir.

« Notre pays est suspendu des instances de l’organisation internationale de la francophonie, notamment du conseil permanent, la conférence ministérielle et enfin le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation », a précisé M. Coulibaly. A l’en croire, la suspension de ces trois instances s’est faite sur la base des régimes de sanctions adoptées par l’OIF. Selon lui, lorsqu’un pays est en rupture de démocratie, l’organisation ne lui permet pas de participer aux prises de décisions et aux votes. Mais la coopération avec la francophonie continue dans tous les domaines (l’éducation, le sport, la culture, le cinéma, la coopération et la formation). De l’avis de Mamadou Coulibaly, malgré la rupture démocratique, la coopération avec l’OIF se poursuit à travers son credo qui stipule que les activités et les réalisations profitent directement aux populations. Mieux, elle concourt au retour d’une vie constitutionnelle normale s’est-il réjoui. Quant au ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, par ailleurs présidente de l’assemblée générale, elle a salué les efforts de l’organisation de la francophonie qui, selon elle, se sont manifestés à travers la réalisation d’infrastructures dans divers domaines, l’appui à l’organisation des élections municipales et présidentielle. En outre, la ministre Rouamba a exhorté les participants à cette assemblée générale à faire preuve de créativité dans l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour afin que les résultats issus des concertations servent de boussole au secrétariat permanent de la commission nationale pour la francophonie.

Emmanuel BICABA