Conflit foncier : Des habitants de Mahon (Kénédougou) s’opposent à une opération d’indication foncière

Des jeunes révoltés, armés de pierres et de bâtons ont suspendu une opération d’indication et d’identification des parcelles à usage d’habitation le 12 avril dernier dans le village de Mahon, dans la commune rurale de Kangala dans le Kénédougou, selon des informations rapportées par l’Agence d’information du Burkina.

Un policier a été légèrement blessé dans ces violences et a été pris en charge au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Koloko. Plusieurs personnes ont été interpellées et d’autres déférées à la maison d’arrêt et de correction de Orodara.

Selon les informations de l’AIB, l’identification des parcelles dans le village de Mahon (40 km de Orodara) devait être effectuée par une mission de la direction régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat des Hauts-Bassins. Mais une partie de la population dudit village s’est opposée à l’opération et l’a fait savoir aux autorités municipales.

Les frondeurs estiment que tous les habitants du village n’ont pas été associés au processus de lotissement. Certains pensent également que le nombre de parcelles dégagées pour ce lotissement est inférieur à celui des parcelles attribuées.

A cela s’ajoutent d’autres griefs notamment la situation des propriétaires terriens qui étaient confrontés à une certaine spoliation de leurs terres.

«Nous ne sommes pas contre le développement de notre village, mais nous souhaitons que nos droits soient respectés», a soutenu un habitant à l’AIB.

Selon certains témoignages recueillis par l’Agence, les manifestants souhaiteraient l’annulation pure et simple du lotissement.

Le projet de lotissement de Mahon a été initié en 2007 par la commune rurale de Kangala et depuis lors, fait l’objet de gorges chaudes au sein de la communauté.

Sidwaya.info avec l’AIB