Coopération bilatérale : La Chine et le Honduras établissent des relations diplomatiques

La Chine et le Honduras ont établi des relations diplomatiques le dimanche 26 mars 2023 à Pékin au lendemain de la rupture des relations diplomatiques entre le Honduras et Taïwan.

La Chine et le Honduras ont, « conformément aux intérêts et au désir des deux peuples, décidé de se reconnaître et d’établir des relations diplomatiques ».

L’annonce a été faite le dimanche 26 mars 2023 par les autorités chinoises au lendemain de la rupture des relations diplomatiques entre le Honduras et Taïwan.

Dans un communiqué conjoint signé à Pékin par les ministres des Affaires étrangères chinois et hondurien, les deux gouvernements ont convenu de « développer des relations amicales sur la base des principes de respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, de non-agression mutuelle, de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre, d’égalité, d’avantages mutuels et de coexistence pacifique ».

Les deux parties ont par ailleurs décidé d’ « échanger des ambassadeurs dès que possible et de se fournir mutuellement toute l’assistance nécessaire à l’établissement d’ambassades et à l’exercice de leurs fonctions dans les capitales de l’autre sur une base de réciprocité conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et aux pratiques internationales habituelles ».

En établissant des relations diplomatiques avec Pékin, la République du Honduras a dit « reconnaître qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, que le Gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine et que Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois ».

Pour ce faire, elle s’est engagée à ne plus développer de relations ni d’échanges officiels avec Taïwan.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine a apprécié cette décision du gouvernement hondurien qui réduit à 13 le nombre de pays qui reconnaissent encore diplomatiquement Taïwan.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)