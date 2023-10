Coopération Burkina-Egypte = l’ambassadeur Ibrahim El Khouli honoré

Le ministère des Affaires des étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a organisé, le samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou, un diner en l’honneur de l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim Abdelazim El Khouli en fin de mission.

L’ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim Abdelazim El Khouli qui a passé trois ans au pays des Hommes intègres, est en fin de mission. Pour l’honorer, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur lui a rendu un hommage au cours d’un diner, le samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou. A cette occasion, il a été fait à titre exceptionnel officier de l’Ordre de l’Etalon. La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba a déclaré que cette cérémonie d’au revoir est empreinte d’émotions. « Nous retenons de lui un bilan positif, notamment sa grande contribution au renforcement de la coopération entre nos deux pays, particulièrement l’amitié qu’il a su tisser avec chacun d’entre nous », a-t-elle indiqué. Pour elle, cette cérémonie est une occasion renouvelée de saluer les efforts que le diplomate égyptien a déployés au cours de sa mission. Et cela en vue de hisser, a-t-elle dit, à un niveau exceptionnel les liens d’amitié et de coopération qui unissent la République arabe d’Egypte et le Burkina Faso.

« Durant ces années passées au Burkina Faso, vous avez su insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre le Burkina Faso et votre pays et je voudrais m’en féliciter ici solennellement », a- t-elle déclaré. Selon Olivia Rouamba, au cours du mandat de M. El Khouli, il a été enregistré un accroissement fort appréciable des bourses d’études et stages mis à la disposition du Burkina Faso. Outre l’organisation des stages de formation dans le domaine de la défense et de la sécurité, a poursuivi Mme Rouamba, l’Egypte a fortement soutenu le pays des Hommes intègres à faire face aux défis sécuritaires. La ministre en charge des Affaires étrangère a aussi fait savoir que plusieurs autres actions ont été menées afin d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè. Le diplomate égyptien a remercié, pour sa part, les autorités burkinabè pour l’honneur qui lui a été fait. « Je n’arrive pas à décrire la joie qui m’anime en ce moment précis », a-t-il dit. Il a aussi traduit sa reconnaissance au Président de la Transition, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette marque d’estime en lui décernant cette distinction. Tout en exprimant aussi sa reconnaissance au peuple burkinabè, l’illustre hôte a confié avoir aimé le Burkina Faso. A son avis, la coopération entre le Burkina Faso et l’Egypte est exemplaire au sein des pays du sud. Il a annoncé, à cet effet, qu’au cours de son mandat, deux accords- cadres (l’accord-cadre de la coopération militaire et l’accord-cadre sur le transport aérien) ont été signés.

Evariste YODA