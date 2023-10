Coopération Burkina-Egypte : l’ambassadeur Ibrahim Elkhouli fait ses adieux au président de l’ALT

L’Ambassadeur extraordinaire de la République Arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim El Khouli, a fait le bilan de sa mission au président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, dans l’après-midi du jeudi 12 octobre 2023 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte, entretiennent des relations, diplomatiques depuis des années. Après trois ans de mission passés au pays des Hommes intègres, l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim El Khouli, est allé faire ses adieux au président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougoulma, dans l’après-midi du jeudi 12 octobre 2023 à Ouagadougou. A l’occasion, le diplomate a fait le bilan de la coopération entre les deux pays. De son avis, c’était un échange axé sur le bilan de sa mission dans le domaine de la coopération. Il a fait savoir que le président de l’Assemblée législative de Transition a saisi l’occasion pour solliciter l’appui de l’Egypte, dans la coopération parlementaire, dans le domaine de l’agriculture, etc. « Nous avons pris cela en compte et nous travaillerons là-dessus, a rassuré le diplomate égyptien.

M. El Khouli a expliqué que dans cette coopération parlementaire, ils ont eu des rencontres sur le fonctionnement de l’Union parlementaire internationale et universelle et de l’Union parlementaire de l’ordre de gestion de la conférence islamique. L’ambassadeur a, en outre, confié que l’Egypte a été présente aux cotés des pays africains et a contribué à l’émancipation de toute l’Afrique. « Cette coopération est plus active pour l’Egypte. Car nous avons des relations avec le Burkina Faso dans tous les domaines sans exception. Et nous allons renforcer cette coopération en accentuant le domaine de l’éducation pour la formation des cadres du Burkina dans ces moments où le pays a besoin d’un soutien face aux crises multidimensionnelles économique et sécuritaire », a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs soutenu que son pays a offert des stages en Egypte aux jeunes qui travaillent dans le parlement burkinabé. Le diplomate a en outre indiqué que l’Egypte a augmenté sa coopération et ses contacts à travers le Comité de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies pour surmonter les défis actuels du Burkina.

Abdoulaye BALBONE Gbetcheni

Constantin Bertrand KAMBIRE (Stagiaire)