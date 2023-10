Coopération : le Burkina et le Japon signent un contrat d’aide alimentaire

Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale des Burkinabè de l’extérieur (MAECRBE) a organisé, le jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou, une séance d’échange de notes afin de réaffirmer les relations entre le Burkina et le Japon.

Dans le but d’augmenter les disponibilités alimentaires et de renforcer les capacités de réponse face aux chocs due à la crise sécuritaire, le Japon a fait un don d’une valeur de 2 milliards de francs CFA pour soutenir la Politique nationale de Sécurité alimentaire et nutritionnelle. C’est dans cette dynamique que le Burkina Faso et le Japon ont signé un contrat d’aide alimentaire de l’année 2023, lors d’une cérémonie, le jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou. Selon l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Kato Masaaki, ce don permettra de renforcer les stocks de sécurité alimentaire avec du riz Japonais. Il sera réparti comme suit pour favoriser une bonne gestion. Notamment, 1/3 du riz sera destiné à la distribution gratuite en collaboration avec le ministère de l’Action humanitaire et des ONG locales ; la quantité restante sera monétisée pour le financement de projets de développement avec l’expertise de la Direction générale de la coopération (DGCOOP), a expliqué l’ambassadeur.

La situation sécuritaire a énormément impacté le secteur agricole, a-t-il dit. Selon Kato Masaaki, l’insécurité est un facteur réducteur de la production agricole, étant donné que les Personnes déplacées internes (PDI) sont majoritairement issues du monde paysan. En outre, il a signifié que les données de la campagne agricole 2022-2023 font état d’un déficit brut de 72 387 tonnes de céréales, soient 2% des besoins en céréales. De plus, le taux d’inflation élevé induit une hausse des prix des denrées alimentaires. Ainsi, au vu de ces difficultés, il ressort que près de 10% de la population burkinabé se trouve en situation de crise alimentaire en cette année 2023, a déploré le diplomate. Pour l’ambassadeur du Japon, la sécurité alimentaire contribue à la stabilité et au développement d’un pays. D’où, la contribution du Japon aux efforts du Burkina Faso. Il s’est d’ailleurs réjoui de la production céréalière de la campagne écoulée qui a connu une hausse de plus de 11% par rapport à la moyenne des cinq (05) dernières années.

Renforcer la coopération avec d’autres appuis

Outre, l’aide alimentaire, le pays du Soleil-levant apporte un appui technique au pays des Hommes intègres afin d’accroitre la productivité de ce dernier dans le domaine agricole. A titre d’exemple, l’ambassadeur a cité un projet qui a été initié pour améliorer la situation nutritionnelle à travers l’agriculture. Il couvre 06 régions du Burkina Faso sur une durée de 05 ans. Il s’agit du projet d’irrigation visant la revitalisation et la durabilité des périmètres irrigués et la Coalition africaine pour le développement de la riziculture, etc. A cet effet, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba a déclaré que ce don vient exalter la coopération entre les deux Etats. Pour elle, cette aide alimentaire est un soulagement pour les populations qui sont dans le besoin surtout pour les PDI. En effet, « cela va impacter positivement leur quotidien », a-t-elle justifié. De plus, la ministre a ajouté que le Japon a intégré d’autres actions. Il y a entre autres, la formation des volontaires nationaux, l’accent mis sur le développement endogène, sur la résilience, etc. Elle a salué les différentes initiatives apportées par le Japon dans ces moments difficiles que traverse le Burkina Faso. L’ambassadeur japonais, Kato Masaaki a exhorté la patrie burkinabè à une gestion judicieuse de l’aide alimentaire pour qu’elle participe à résorber la crise alimentaire, à soulager les personnes vulnérables et à réaliser des projets de développement.

W. Aubin NANA

Zenabou YAMMA (Stagiaire)