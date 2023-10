Coopération : le Chef de l’Etat invité au sommet saoudo-africain

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience ce lundi, l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Bin Abdulrahman H. ALDISARI, porteur d’une lettre d’invitation du Roi saoudien, Salman bin Abdulaziz Al SAUD au Chef de l’Etat burkinabè.

Le diplomate saoudien a échangé avec le Capitaine Ibrahim TRAORE sur des sujets d’intérêts communs de renforcement des relations entre les deux pays.

Au sortir de l’audience, il a déclaré avoir « remis au Chef de l’Etat, une invitation officielle du Roi saoudien à prendre part au sommet saoudo-africain prévu se tenir le 10 novembre prochain en Arabie Saoudite ».

Ce sommet, selon M. ALDISARI, sera une tribune pour le Burkina Faso et les autres pays africains de revisiter les domaines de coopération avec le Royaume d’Arabie Saoudite et de signer des accords bilatéraux pour l’atteinte des objectifs et des aspirations des peuples.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso