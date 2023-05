Coopération : Le Premier ministre burkinabè appelle la communauté internationale à lever les sanctions sur le Venezuela

Sur invitation du gouvernement vénézuelien, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, est en visite de travail et d’amitié, du 9 au 15 mai 2023, à Caracas, au Venezuela.

En marge de ce séjour, le chef du gouvernement burkinabè a marqué son soutien au Venezuela en appelant la communauté internationale à lever les sanctions qui pèsent actuellement sur ce pays d’Amérique.

Le Burkina Faso et le Venezuela ont entrepris de redynamiser leur coopération, notamment, dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la sécurité, des mines, du pétrole, de la culture, du transport aérien, de la communication et de l’information, des questions électorales, des droits de l’homme, et de tous les secteurs d’intérêts majeurs partagés.

Sidwaya.info