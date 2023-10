Coopération : l’Egypte prête à consolider ses relations avec le Burkina

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, le mercredi 11 octobre 2023 à Ouagadougou, l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim Elkhouli en fin de mission.

Le Burkina Faso peut compter sur la République arabe d’Egypte dans ses efforts de stabilisation de son territoire ainsi que son processus de développement. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim Elkhouli, à l’issue d’une audience avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le mercredi 11 octobre 2023 à Ouagadougou. Le diplomate égyptien en fin de mission après trois ans de fonction au pays des Hommes intègres a réitéré la volonté du gouvernement égyptien à accentuer sa coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l’ouverture prochaine d’une ligne d’aviation entre le Caire et Ouagadougou, la continuité de la formation des cadres burkinabè, le soutien politique et l’appui au Burkina dans ses efforts pour la stabilisation de son territoire.

« Nous avons énuméré les domaines de coopération bilatérale solides entre les deux pays. L’Egypte est toujours aux côtés du peuple du Burkina Faso pour l’accompagner dans son processus de développement et de stabilisation », a expliqué M. Elkhouli. Durant ses trois ans passés au Burkina, l’ambassadeur égyptien s’est réjoui d’avoir travaillé avec plusieurs Burkinabè de divers ministères techniques. De son avis, ces relations avec le Burkina ne prendront pas fin avec son départ. « Au contraire, cela ne fait que commencer. Je resterai un ambassadeur de la cause burkinabè et je poursuivrai le plaidoyer en faveur du droit du peuple burkinabè à retrouver sa sécurité, sa stabilité, son développement économique et social », a-t-il soutenu.

Abdoulaye BALBONE