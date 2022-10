Côte d’Ivoire : le retour de Charles Blé Goudé annoncé pour le 26 novembre prochain

Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), parti politique de Charles Blé Goudé a annoncé le retour de l’ancien leader des jeunes patriotes le 26 novembre 2022 « en concertation avec les autorités ivoiriennes ».

Définitivement acquitté de crimes contre l’humanité, en 2021, par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé qui vit depuis à La Haye, aux Pays Bas, prépare son retour en Côte d’Ivoire, après plus de dix ans d’absence.

Les conditions de son « come back » font l’objet de concertations entre son parti, Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) et le chef de cabinet du président ivoirien Claude Sahi Soumahoro.

À son retour, Charles Blé Goudé entend faire le tour du pays, pour mener une « caravane pour la paix ». Une descente sur le terrain pour, selon ses partisans, « matérialiser son envie de prôner la réconciliation nationale ».

Fin 2019, la justice ivoirienne l’avait condamné à 20 ans de prison pour sa participation à la crise postélectorale de 2010-2011. L’exécution de cette décision de justice reste en suspens.

« Il y a eu une condamnation, mais le passé récent de la Côte d’Ivoire montre que ce ne sont pas des obstacles à la réconciliation des Ivoiriens. Charles Blé Goudé a l’assurance qu’il n’ira pas en prison. Le pouvoir lui-même n’a pas l’intention de mettre Charles Blé Goudé en prison. C’est cela qui est essentiel », explique le Dr Patrice Saraka, secrétaire général du COJEP.

Sidwaya.info