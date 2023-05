Cour des comptes : la juridiction s’ouvre aux justiciables

La Cour des comptes tient ses journées portes ouvertes, les 24 et 25 mai 2023, à Ouagadougou. Ces activités se tiennent sur le thème « Rôle et place de la Cour des comptes dans la gestion des fonds publics au Burkina Faso ».

La Cour des comptes est la juridiction supérieure chargée, entre autres, du contrôle et du jugement des comptes publics. Pour davantage permettre à la population de mieux comprendre ses attributions, son organisation et son fonctionnement, elle initie des journées portes ouvertes (JPO) les 24 et 25 mai 2023, à Ouagadougou. Elles se tiennent sur le thème :« Rôle et place de la Cour des comptes dans la gestion des fonds publics au Burkina Faso ». Pour le premier président de la Cour, Latin Poda, cet évènement revêt une importance capitale en ce sens qu’il permet à la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques de communier avec les justiciables et de rappeler son rôle à ces derniers. A son avis, la Cour des comptes du Burkina Faso, en tant que juridiction supérieure caractérisée par son indépendance, joue un rôle crucial en matière de sauvegarde du patrimoine public, de contrôle de la sincérité des finances publiques et de contribution à l’amélioration des méthodes et techniques de gestion. « C’est l’occasion pour la Cour de donner à tous les citoyens l’opportunité d’interagir, de partager des connaissances et d’échanger des idées sur la manière d’améliorer davantage notre système de gestion financière », a-t- il laissé entendre.

Une institution au service du public

La conseillère technique du ministre en charge de la justice, Wend Zoodo Julie Rose Ouédraogo, a soutenu que l’ouverture des portes de la Cour des comptes au public est une occasion de découvrir les différentes facettes du travail qu’elle mène au quotidien. « Vous pourrez rencontrer ses équipes dévouées, explorer ses processus très rigoureux d’audits, comprendre davantage ses recommandations et les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de celles-ci. Ces JPO sont l’occasion de renforcer la confiance avec ses justiciables », a-t-elle expliqué aux visiteurs. Aussi, a- t- elle ajouté, avec ces Journées, la Cour des comptes réaffirme son engagement à être une institution au service du public en lui donnant l’opportunité de mieux comprendre le rôle crucial qu’elle joue dans la préservation de l’intérêt général. « Le Burkina Faso vit un contexte marqué par des défis socio-économiques majeurs », a rappelé pour sa part, le porte-parole des parrains, Pierre Nébié. C’est pourquoi, il s’est dit convaincu qu’il est impératif pour l’institution de renforcer son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité financière. « Nous devons œuvrer ensemble pour renforcer les capacités de contrôle et d’audit, améliorer la collaboration avec les organes de contrôle interne et externe, encourager la participation citoyenne dans le suivi des dépenses publiques et promouvoir la culture de la reddition des comptes à tous les niveaux de notre administration », a-t- il recommandé. A ce titre, il a préconisé la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation rigoureux afin d’assurer la mise en œuvre effective des recommandations émises par la Cour des comptes. Ces recommandations doivent être suivies d’effets concrets et leur mise en application doit être régulièrement évaluée pour mesurer les progrès accomplis, a déclaré M. Nébié. Le porte-parole des parrains a souligné l’importance de la sensibilisation et de l’éducation des citoyens sur le rôle de la Cour des comptes et sur l’importance de la gestion transparente des fonds publics.

A cet effet, plusieurs communications ont été livrées par les conseillers à la Cour des comptes, Emmanuel Ouédraogo et Haoua Barro ainsi que le conseiller à la Cour des comptes de l’Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA), Philippe Néri Kouthon Nion. Elles ont porté sur les thématiques, « 20 ans, après, quelle synergie d’action pour une Cour des comptes plus proche du justiciable ? », « L’historique, missions et attributions de la Cour des comptes du Burkina Faso » et le « Rapport public 2021 : constats et recommandations ». Les participants ont aussi eu droit à la visite des stands dressés pour l’occasion. La journée du jeudi 25 mai 2023 est consacrée à la visite d’organes de presse pour permettre au monde des médias de connaitre davantage le rôle et les missions de la Cour des comptes.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com

Léon YOUGBARE