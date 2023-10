Cour des douanes de Bittou : des accidents à répétition

Il a été soufflé à Kantigui que les accidents et les embouteillages sont fréquents à l’intérieur de la cour des douanes de Bittou, causant ainsi beaucoup de désagréments. Pour appuyer ses dires, la source de Kantigui a indiqué qu’un camion remorque de transport de clinker et un tricycle sont entrés en collision le dimanche 1er octobre 2023, occasionnant une fracture et amputation de l’orteil du conducteur du tricycle. La raison de ces incidents répétitifs, selon les confidences de Kantigui, serait liée à l’état de cette cour de stationnement où des « nids de poules » sont perceptibles partout. Cet état de fait, a-t-on fait savoir à Kantigui, oblige aussi les transporteurs à se garer le long du goudron non sans causer là aussi des perturbations de la circulation. Face à cette situation, les transporteurs ont interpellé les autorités compétentes à s’y pencher au plus vite pour mettre fin aux désagréments.

Solenzo : elle perd son foyer à cause de cash transfert

Kantigui a appris qu’une femme aurait perdu son foyer à Solenzo pour une question d’argent. Selon l’interlocuteur de Kantigui, la dame, d’une famille polygame, aurait reçu un cash transfert de 47 000 F CFA. Et pendant que les enfants pleuraient de faim, l’époux lui demande de lui prêter 1 000 F CFA pour qu’il puisse trouver de quoi leur donner. Mais, contre toute attente, la dame qui venait de recevoir l’argent oppose un niet catégorique parce qu’elle devrait honorer des frais de couture de ses habits chez son couturier et expédier une partie de la somme à sa maman. Ne pouvant accepter un tel « affront », le chef de ménage n’aurait trouvé mieux que de se séparer d’elle. Selon les indiscrétions, à Solenzo, de nombreux foyers connaissent des problèmes liés à ce transfert d’argent visant à aider les familles démunies. Kantigui qui déplore cette situation appelle les couples à plus de compréhension et de tolérance.

Kantigui kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89