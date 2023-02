CRADAT : le CA des pays membres reçu par le chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience dans l’après-midi du vendredi 3 février 2023 à une délégation du Conseil d’administration du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), composée des ministres en charge du travail des pays membres.

Conduite par le président du Conseil d’administration sortant du Centre, le ministre camerounais en charge du travail, Grégoire Owana, la délégation est venue remercier le chef de l’Etat pour avoir permis la tenue de la session à Ouagadougou. « Nous avons été bien accueillis et bien encadrés par notre collègue et ses collaborateurs et nous comptons sur les pouvoirs publics et sur lui en particulier pour apporter ce que nous recherchons pour tous les appuis du CRADAT », a déclaré le ministre camerounais à l’issue de l’audience. La délégation se réjouit de constater que la réalité au Burkina Faso est loin de celle dépeinte sur les réseaux sociaux. « Nous passons un séjour certes, laborieux mais agréable et nous remercions les Burkinabè pour cet accueil. Nous confirmons une fois de plus, toute la solidarité des pays du CRADAT dans la démarche de développement et de sécurisation entreprise par les autorités en charge de la Transition », a-t-il précisé. Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, Bassolma Bazié, désormais président du Conseil d’administration, a remercié ses collègues des pays membres du CRADAT pour avoir choisi notre pays pour abriter cette importante rencontre en dépit du contexte actuel. En effet, la tenue de cette rencontre au Burkina Faso avait pour but, selon lui, de manifester un soutien aux Burkinabè. « Il y a eu la nécessité de leur part de signifier à l’ensemble du peuple burkinabè que nous sommes certes, dans des vagues assez difficiles mais il y a de l’espoir », a conclu le ministre Bazié.

Direction de la communication

de la présidence du Faso