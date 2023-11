Des terroristes tués à Kabonga et à Pensa

Des terroristes s’entraînaient, le jeudi 16 novembre 2023, au milieu de la forêt de Kabonga (Est), en vue de semer la terreur parmi les populations. Mais l’armée de l’air les a décimés avant. Plus tôt, elle s’est occupée à Pensa, d’autres criminels pistés depuis quatre jours.

Une quarantaine de terroristes ont lancé, le 12 novembre 2023, un assaut contre une position avancée des VDP dans la zone de Pensa (Centre-Nord). La détermination des valeureux guerriers a contraint les assassins à prendre la fuite vers Sidiga, à 12 km plus loin. Depuis ce jour, les vecteurs aériens ont été mis en alerte, pistant leur moindre mouvement. Le jeudi 16 novembre 2023, les criminels sont sortis de leur cachette pour se retrouver en conclave dans un bâtiment. C’est à cet moment précis, qu’un missile va s’écraser sur la maisonnette, tuant sur le coup, bon nombre de ses occupants. Pendant ce temps, d’autres vecteurs aériens étaient en repérage dans la forêt de Kabonga (Est), où se trouve un camp d’entraînement terroriste. Les maudits sont observés dans leurs exercices jusqu’à la pause où près d’une trentaine va se réunir sous un arbre pour un débriefing. Ça a été leur dernier débriefing et leur dernier entraînement, puisqu’un missile va s’abattre sur eux et les calciner. Selon nos informations, des opérations sont toujours en cours pour éliminer les ennemis de la Nation.

Agence d’information du Burkina