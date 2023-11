Désenclavement : Plus de 14 milliards de francs CFA pour le bitumage des voies d’accès à Ouagadougou

Le ministre des Infrastructures et du désenclavement, a effectué une sortie terrain le lundi 13 novembre 2023 à Ouagadougou. Adama Luc SORGHO est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de bitumage des voies d’accès à la capitale burkinabè.

Sur le chantier de Rimkiéta, par exemple, on note un taux de réalisation de 11% pour un délai consommé de 35%.

Ces retards sont liés à des difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux de terrain. Malgré ces difficultés, le ministre Adama Luc SORGHO des Infrastructures s’est voulu rassurant. Selon lui, tout sera mis en œuvre pour une bonne exécution des travaux.

L’amélioration des conditions de vie des populations occupe une place de choix dans la politique de développement du Gouvernement de la transition. Ainsi, plusieurs chantiers de bitumage sont en cours de réalisation dans la capitale, Ouagadougou.

Depuis mai 2023, les travaux de bitumage des voies d’accès aux quartiers Bassinko, Yagma, Rimkièta, Nagrin et cité An II sont une réalité.

L’objectif visé selon le ministre Luc Adama SORGHO, est de désengorger et décongestionner les artères principales de la capitale burkinabè. « Toute chose qui contribue à améliorer la sécurité des usagers et des populations riveraines », a-t-il insisté.

En plus de l’aspect sécuritaire, le bitumage de ces voies offre une opportunité non seulement de renforcer les activités socio-économiques mais aussi d’améliorer la mobilité urbaine des populations des quartiers traversés, a soutenu le ministre SORGHO.

Le coût des travaux de bitumage est de 14 546 999 645 F CFA. Ces travaux sont entièrement financés par le fonds spécial routier (FSR-B). Les différentes voies d’accès en cours de bitumage sont longues de 27,548 km. Le délai maximum pour l’exécution des travaux est de 12 mois, hors saison pluvieuse.

Le ministre des Infrastructures et du désenclavement, Adama Luc SORGHO, s’est dit globalement satisfait à l’issue de la visite des chantiers de bitumage des voies d’accès à Ouagadougou.

Le Service d’Information du Gouvernement