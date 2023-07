Développement industriel : le Premier ministre appelle à consommer local

En marge de la rencontre Etat/secteur privé, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a visité le Port sec de Bobo-Dioulasso et un complexe industriel de production d’huile, le mardi 4 juillet 2023.

En séjour à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la 5e rencontre nationale Etat/secteur privé, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, s’est rendu au port sec de la capitale économique du Burkina Faso et au complexe industriel de production d’huile, Adiprod Industrie SA, le mardi 4 juillet 2023.

Au port sec de Bobo-Dioulasso, le chef du gouvernement a constaté les réalisations qui ont été faites ces dernières années. Accompagné d’une forte délégation ministérielle et d’hommes d’affaires du pays, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a encouragé les responsables et le personnel de cette structure. « Le port sec m’a émerveillé par l’envergure des investissements et la vision », a-t-il affirmé. Pour lui, les perspectives au niveau du port sec de la ville de Sya sont rayonnantes car le gouvernement a de grands projets pour Bobo-Dioulasso.

« Nous avons le projet de réfectionner la route Bobo-Orodara-Frontière du Mali. Nous avons également en projet le chemin de fer Bobo-Sikasso-Bamako », a indiqué le Premier ministre. A l’en croire, ces projets vont accroitre le trafic et donner plus d’envergure au port sec de Bobo-Dioulasso. « Il faut que Bobo-Dioulasso rayonne pour qu’avec Ouagadougou, le Burkina Faso puisse aller de l’avant.

Pas de marché, pas d’industrie

Les deux villes se connectant, on peut facilement booster le développement en ce sens », a-t-il ajouté. Il s’est dit confiant pour l’avenir. La délégation ministérielle et des acteurs économiques a ensuite mis le cap sur la zone industrielle B de la ville de Sya pour y visiter le complexe industriel Adiprod Industrie SA qui fait dans la transformation des amandes de karité et de graines de sésame, de coton, de soja et d’arachide en beurre de karité et en huile alimentaire.

Le chef du gouvernement burkinabè s’est dit émerveillé par la vision de l’entreprise et la qualité de la production. « Je suis très fier des concepteurs de cette entreprise », a-t-il laissé entendre. Il a de ce fait appelé l’ensemble des Burkinabè à consommer les produits des entreprises locales car pour lui, s’il n’y a pas de marché, cela ne marchera pas. « Au lieu de chercher à consommer ce qui vient d’ailleurs, consommons d’abord nos propres productions », a lancé Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Cela, a-t-il renchéri, encourage les promoteurs qui pourront étendre leurs entreprises et employer beaucoup plus de personnes. Le Premier ministre a félicité les promoteurs de Adiprod Industrie SA qui a une capacité d’environ 450 tonnes par jour de trituration, 300 tonnes par jour d’extraction par solvant et 200 tonnes par jour de raffinerie. Avant de se rendre à Adiprod Industrie SA, le chef du gouvernement a visité le musée communal Sogossira Sanou où il a pu découvrir une collection variée d’objets d’art et d’artefacts historiques, allant des instruments de musique traditionnels aux vêtements et aux outils anciens.

Noufou NEBIE

Awa SIDIBE (Stagiaire)