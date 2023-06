Diplomatie : l’Iran engagée à renforcer sa coopération avec le Burkina

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, dans la soirée du mardi 27 juin 2023, à Ouagadougou, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Burkina Faso, Mojtaba Faghihi. Le développement des relations bilatérales entre les deux pays était au cœur des échanges.

La République islamique d’Iran est soucieuse du renforcement de sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso. En effet, la question a été au centre d’une audience entre son ambassadeur en poste au Burkina Faso, Mojtaba Faghihi et le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Cette rencontre a eu lieu mardi 27 juin 2023 à Ouagadougou, dans la soirée. « Ma mission consiste à développer les relations entre l’Iran et le Burkina Faso. Et, les capacités pour le faire ne manquent pas », a indiqué le diplomate iranien, à sa sortie d’audience, ajoutant qu’il a été question, avec le chef du gouvernement, de voir comment renforcer cette relation de coopération, au bénéfice des deux Etats. Mojtaba Faghihi a relevé que les autorités de son pays suivent de près l’évolution de la situation nationale, marquée par la crise sécuritaire, et que l’Iran dispose d’énormes potentialités à même de venir en aide au pays des Hommes intègres. Au nombre des potentialités dont dispose l’Iran et qui peuvent être d’un appui pour le Burkina Faso, il a cité, entre autres, les produits pétroliers qui peuvent être exportés vers le Burkina, la haute technologie iranienne qui pourrait être d’un grand apport pour l’économie burkinabè, le domaine de la production pharmaceutique, de la chirurgie qui sont également des axes de coopération bénéfiques entre les deux pays. Mojtaba Faghihi a tenu aussi à féliciter les efforts du gouvernement burkinabè dans sa lutte contre le terrorisme et d’indiquer que l’Iran a une grande expérience dans la lutte contre ce fléau.

Soumaïla BONKOUNGOU