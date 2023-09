Editions Sidwaya : L’Ambassade d’Algérie veut renforcer sa collaboration avec le journal

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire Nadjib Mahdi a échangé avec la Directrice générale des Editions Sidwaya Mme Assétou Badoh sur la coopération entre les deux parties le mercredi 20 septembre 2023.

Dans la coopération entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Burkina Faso, la communication occupe une place très importante. C’est ce qui a justifié la visite de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Nadjib Mahdi, aux Editions Sidwaya dans la matinée du mercredi 20 septembre 2023 afin de discuter des perspectives de coopération entre l’Ambassade et « le journal de tous les burkinabè ».

Au nombre des perspectives, le diplomate algérien a fait part à la Directrice générale dee Editions Sidwaya, Assétou Badoh de la volonté de l’« Algérie presse service » de créer un cadre multilatéral d’échange et d’expression de solidarité entre les agences de presse africaines. Un cadre auquel les Editions Sidwaya à travers l’Agence d’information du Burkina Faso (AIB) a été invité à prendre part.

Au-delà de ce cadre, l’Ambassade envisage approfondir la coopération avec le quotidien national à travers des conventions entre les différentes agences de presse et des cycles de recyclage et d’échanges entre journalistes de part et d’autre.

« Nous allons essayer de faire quelque chose pour faire fonctionner davantage les relations entre les deux pays dans le domaine de la communication », a déclaré le diplomate.

En plus de la communication, la coopération entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Burkina Faso est active dans plusieurs domaines.

« Nous entretenons des relations extrêmement profondes, des relations qui ont tout le temps été du domaine de l’excellence avec nos frères burkinabè et nous travaillons à insuffler une dynamique nouvelle à cette coopération », a indiqué l’ambassadeur.

Au nom de l’amitié que la République d’Algérie entretient avec le Burkina Faso et certains pays du Sahel, l’Ambassadeur a indiqué que son pays suit avec un grand intérêt la situation politique dans cette partie du continent.

« Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires nigériens, avec nos partenaires de la région et nos partenaires à l’échelle internationale pour essayer un petit peu de trouver et de faire avancer des solutions politiques qui prendraient en considération les intérêts à la fois du peuple frère du Niger et des États de toute la région », a-t-il confié.

Nadège YAMEOGO