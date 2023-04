Effort de guerre : Le Moogho Naaba Baongo apporte 7 000 000 F CFA et des vivres

Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo a remis ce mardi 18 avril 2023 la somme de 7 000 000 F CFA et un lot de vivres composé entre autres de 200 sacs de riz de 25 Kg, et de 10 cartons de sucre .

Cet apport, selon le Ouidi Naaba Kiiba, est le fruit de la contribution de l’ensemble des filles et fils du royaume de Ouagadougou, au titre de leur participation aux efforts consentis par les autorités pour endiguer la crise sécuritaire que connait le pays.

« Nous voulons, par ce geste, vous traduire notre sentiment indéfectible à la Nation et notre constant soutien à toutes les luttes pour la justice et la paix sociale », a-t-il précisé, en souhaitant un retour de la paix, de la quiétude et une réaction positive de l’ensemble des filles et fils du pays à l’appel du Chef de l’Etat.

Sidwaya.info