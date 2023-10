Elargissement de la RN4: « Une route mal faite ne sera jamais réceptionnée… », Adama Sorgho

Les travaux d’élargissement et de modernisation de la Route nationale 4 (RN4) section intersection RD 152-intersection RD40 y compris la voie d’accès à l’université Thomas-Sankara ont été lancés par le Premier ministre, Apollinaire Kyélem De Tambela, le samedi 30 septembre 2023, à Gampèla dans la commune rurale de Saaba.

La Route nationale 4 (RN4) aura bientôt un nouveau visage. Elle sera élargie en 2×2 voies sur 21,3 Km et la voie d’accès à l’Université Thomas-Sankara (UTS) en 2×2 voies sur 2,8 Km. Sur ce tronçon, il est également prévu l’aménagement et le bitumage de voiries connexes d’un linéaire de 11,4 Km composée de la voie d’accès au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Wayalgin, de la voie d’accès à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), de la voie d’accès à la direction régionale en charge des infrastructures du Centre, de la voie d’accès au cimetière de Borgo, de la voie d’accès à l’université Saint Thomas-d’Aquin de Saaba ainsi que des rues Kundé et Naaba Kouritenga

. Ce projet dont le montant est 89 360 455 705 F CFA HTVA dont 86 831 386 204 F CFA HTVA pour les travaux et 2 529 069 501 F CFA HTVA pour les études et le suivi contrôle prévoit aussi la construction d’un passage supérieur à l’intersection avec la voie de contournement, la reconstruction d’un ouvrage d’art de franchissement du fleuve Massili, la construction de deux passerelles piétonnes et d’ouvrages d’assainissement et de drainage (caniveaux, dalots…) et la mise en place de la signalisation et des dispositifs de retenue et de sécurité routière.

Lors du lancement officiel des travaux, le 30 septembre 2023, en présence du Premier ministre, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Sorgho a signifié que ce projet qui s’inscrit dans le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PASD) du gouvernement de Transition et dans le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) sera exécuté dans un délai de 36 mois hors saison pluvieuse par l’entreprise Globex Construction et le bureau de contrôle AGIEM Conseil sera chargé du contrôle et de la surveillance.

Le ministre a précisé que ce projet permettra d’assurer une liaison rapide et directe entre le centre-ville et les quartiers de la banlieue Est de Ouagadougou (Dassasgho, Wayalghin, Bendogo, Nioko 1, Saaba, Barogo, Gampèla…), d’assurer une accessibilité dans de meilleures conditions de sécurité à l’UTS, de fluidifier la circulation et de minimiser les pertes de temps engendrées par les importants embouteillages.

« La plupart des artères de Ouagadougou se trouvent être saturées. La traversée de la ville dans sa partie Est sur la section urbaine de la RN4 était devenue un cauchemar pour les riverains et pour les usagers, mais aussi pour le monde universitaire notamment les étudiants, les professeurs et le personnel administratif de l’université. Une route mal faite ne sera jamais réceptionnée… », a insisté M. Sorgho. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Saaba, Kassoum Kaboré, la RN4 a la particularité d’être l’une des voies les plus fréquentées au Burkina avec de nombreux transporteurs effectuant des relations internationales. Et, son l’élargissement de la RN4 facilitera la circulation dans la commune et les usagers.

Respecter le cahier de charges

Selon le représentant des bénéficiaires, Ismaël Sambaré, doctorant à l’UTS, a traduit sa reconnaissance au Président de la Transition et son gouvernement pour la parole tenue. « Vous êtes un homme de parole. Le 17 janvier 2023, lors de votre passage à l’université Joseph-Ki-Zerbo, vous avez pris l’engagement de résoudre le problème de l’insécurité routière dont nous sommes confrontés du fait de l’étroitesse de la section urbaine de la RN4 que nous devons quotidiennement emprunter pour rejoindre l’UTS », a rappelé M. Sambaré.

Malheureusement, a-t-il dit, l’étroitesse de cette route est cause de plusieurs accidents mortels de certains étudiants qui étaient obligés d’emprunter ce tronçon pour aller chercher le savoir. « Vous ne pouvez pas imaginer notre joie. Nous sommes heureux que dans un futur proche, l’axe baptisé le tronçon de la mort relèvera du passé. Nous irons à l’université en assurance. Le président de la Transition, vous êtes allés au-delà de notre demande.

Le ministère a pris en compte les voies d’accès à l’université. Nous prenons l’engagement d’accompagner la réalisation de ce projet. Car, il y va de notre intérêt », a signifié Ismaël Sambaré. D’après le chef de Gampèla, Naaba Saaga, c’est avec grande joie que les populations assistent au lancement des travaux. Alors, il a dit merci au président de la transition d’avoir fait de leur rêve une réalité. Car, ce tronçon est devenu trop étroit au regard du trafic routier en croissance exponentielle, occasionnant des bouchons, des désagréments pour les usagers et de nombreux accidents qui ont endeuillé plusieurs familles.

« Nous avons constaté avec amertume la réalisation d’infrastructures biodégradables de par le passé. Condamnant ainsi notre cher pays a un éternel recommencement de ses projets de développement », a regretté Naaba Saaga. Pour ne pas que ce projet connaisse le même sort, le chef coutumier a invité le ministère à jouer pleinement son rôle afin que les travaux se déroulent conforment aux cahiers de charges établis. A l’entreprise Globex Construction, il a demandé de respecter les spécifications techniques afin de livrer une infrastructure de qualité, durable et irréprochable.

Abdel Aziz NABALOUM

Romuald Walbeogo