Entreprenariat communautaire : le Directeur général de l’APEC reçoit les orientations du Chef de l’Etat

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce lundi dans la matinée, le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entreprenariat communautaire (APEC), Karim Traoré.

Cette audience a été une occasion pour le directeur général de l’APEC de présenter au Chef de l’Etat l’état d’avancement de l’opérationnalisation de l’agence.

« Nous lui avons fait le point des actions qui sont entreprises pour permettre à l’APEC de démarrer effectivement ses activités », a soutenu Karim TRAORE à l’issue de l’audience avec le Président de la Transition. L’APEC est la traduction de la volonté du Chef de l’Etat de bâtir un modèle de société solidaire, un modèle économique endogène et inclusif permettant à chaque burkinabè de prendre sa place dans la création et le partage de la richesse nationale.

Selon le directeur général de l’APEC, le Capitaine Ibrahim TRAORE a insisté sur la redevabilité, la proactivité dans la mise en œuvre de ce programme de l’entreprenariat communautaire. «Il nous a encouragés à être créatifs et avoir des initiatives pour enrichir notre programme et faire les choses dans l’intérêt du plus grand nombre des Burkinabè », a déclaré le directeur général de l’APEC.

Le lancement officiel de cet ambitieux programme est prévu pour le lundi 12 juin prochain.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Sidwaya.info