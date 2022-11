Etalons/Eléphants : Velud lance les couleurs

En attendant les trois derniers arrivés pour le début des choses sérieuses ce mercredi, Hubert Velud et sa troupe ont effectué leur première séance d’entrainement collective sur le terrain annexe du Grand stade de Marrakech le mardi 15 novembre.

Vingt joueurs étaient présents à la première séance d’entrainement collective des Etalons hier mardi sur le terrain annexe du Grand stade de Marrakech. Après quelques exercices physiques et de vivacité, Hubert Velud a permis à ses poulains une petite partie de jeu sur une espace réduite. Bertrand Traoré arrivé dans la matinée a été soumis un footing d’une vingtaine de minutes. Hassane Bandé pour un problème de vol était attendu hier.

De même que Issoufou Dayo et Djibril Ouattara, eux, devaient disputer un match avec leur équipe le RS Berkane hier avant de rejoindre le groupe. Après environ 2 heures d’entrainement, le constat est que l’ambiance est au beau fixe. Ce qui réjouit le sélectionneur national.

Il a apprécié l’état d’esprit de sa troupe. « Depuis que je suis arrivé, le constat est que tout le monde est content de se retrouver à chaque fois » a-t-il laissé entendre. Il a informé que pour cette première séance « légère » avant le match, certains joueurs devaient récupérer de la fatigue de leur match du weekend.

D’autres qui ont arrêté un peu plus longtemps devaient travailler plus. « J’ai insisté au début de la séance sur l’importance du match contre la Côte d’Ivoire, un match particulier, un match à part. Ce match nécessite une préparation psychologique particulière et nous l’avions commencé ce soir » a lancé les couleurs Hubert Velud.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Marrakech