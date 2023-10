Etalons : « On n’a plus le temps de faire des essais… », Hubert Velud (sélectionneur national)

Pour les journées FIFA du mois d’octobre, les Etalons livrerons deux matchs amicaux contre la Guinée Equatoriale et la Mauritanie les 13 et 17 octobre 2023. Le sélectionneur Hubert Velud a dévoilé une liste de 24 joueurs convoqués pour l’occasion, hier mercredi.

Il y a peu de changements par rapport à la liste des Etalons du mois dernier. Comme particularités, l’on note les retours de Steeve Yago, Trova Boni, Hassane Bandé et l’attaquant de Bournemouth Dango Ouattara. Les gros absents se situent essentiellement dans le secteur offensif. Mis à part Cheick Djibril Ouattara, les autres le sont pour cause de blessure. Il s’agit de Franck Lassina Traoré, Cyrille Bayala et du capitaine Bertrand Traoré qui avait déjà manqué le regroupement de septembre dernier. Malheureusement, a expliqué le sélectionneur Hubert Velud, Bertrand Traoré a fait une rechute. « Il a beaucoup de rééducation à faire donc il faut lui laisser le temps pour revenir bien physiquement », a-t-il confié. S’agissant de l’absence de joueurs locaux sur la liste, Velud a estimé que les meilleurs locaux sont partis à l’étranger.

« Et puis, il ne faut pas se voiler la face, on n’a plus le temps de faire des essais de gauche à droite », a-t-il martelé. Quant à l’utilisation des 24 « élus », le technicien assure que ces deux rencontres s’inscrivent dans la perspective de la préparation des deux premières journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Ils serviront, pour ce faire, d’occasion pour faire tourner son effectif et « peut-être » expérimenter un nouveau système de jeu, a affirmé le coach. Les Etalons croiseront les crampons avec leurs homologues de la Guinée Equatoriale, le 13 octobre à Malabo avant de recevoir les Mourabitounes de la Mauritanie le 17 octobre à Marrakech.

Voro KORAHIRE