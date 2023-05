Faso Dan Fani : Les Burkinabè invités à promouvoir leur identité culturelle

Le Premier ministre Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela invite les Burkinabè à promouvoir leur identité culturelle à travers le port du Faso Dan Fani.

Il s’est prononcé dans ce sens a l’occasion de l’ouverture du forum national sur le Faso Dan Fani, le vendredi 19 mai 2023 à Ouagadougou.

« Je lance un appel à tous les Burkinabè sans distinction aucune, à un sursaut patriotique en intégrant dans nos habitudes vestimentaires le port du Faso Dan Fani », a déclaré le Chef du Gouvernement.

A travers ce forum, placé sous le thème de « la problématique de l’accessibilité financière du Faso Dan Fani au Burkina Faso », le gouvernement veut créer un cadre d’échange au profit des acteurs de la filière coton sur les difficultés du secteur de transformation du coton afin de favoriser une utilisation à grande échelle de ce pagne.

L’objectif visé est d’améliorer le taux de transformation du coton produit au Burkina et favoriser la création d’emplois chez les jeunes et les femmes notamment.

L’un des moyens de concrétisation de cette ambition est la consommation de ces produits Made in Burkina par les Burkinabè eux-mêmes, de l’avis du Premier ministre, d’où son invite au port du Faso Dan Fani.

Me Kyelem de Tambela a, pour sa part, affirmé « son engagement et celui de tout son gouvernement à accorder une attention particulière à chacune des contraintes et difficultés qui entravent le développement de la filière et les solutions qui sont proposées. »

Le coton est le deuxième produit d’exportation du Burkina Faso, après l’or et contribue pour 4% du PIB, mais 90% de la production nationale est exportée à l’état brut.

Sidwaya.info