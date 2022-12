Fertilisant agricole : la CAIMA ambitionne de constituer un stock de sécurité de 100 000 tonnes d’engrais pour alimenter la production nationale

Tirant leçon des conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur la flambée des prix des engrais au plan international, la Centrale d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles se fixe pour objectif de constituer un stock de sécurité de sorte à soutenir la productivité nationale malgré tout éventuel contexte défavorable à l’international.

» Nous envisageons constituer un stock de sécurité d’au moins 100 000 tonnes d’engrais afin de garantir chaque année l’approvisionnement de façon sereine et pérenne en intrants de qualité à des couts réduits aux producteurs burkinabè », a déclaré ce jeudi 8 décembre 2022, le directeur général de la CAIMA, Passam-manégré Zida.

Il s’est dit convaincu qu’avec un tel stock de sécurité, il sera possible de juguler les pénuries ou crises liées à la disponibilité des engrais sur l’ensemble du territoire national.

La CAIMA entend aussi promouvoir l’utilisation des fertilisants organiques ainsi que la promotion des filières locales de production des engrais.

Créée en juin 2020, la Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériel Agricoles (CAIMA) se veut une interface entre producteurs, distributeurs, importateurs nationaux et grandes firmes de productions d’intrants et matériel agricoles et se positionne comme un instrument d’approvisionnement groupé d’intrant et de matériel agricoles au profit des acteurs du monde rural afin de les disponibiliser à des coûts accessibles plus accessibles aux acteurs du monde rural.

