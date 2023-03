FESPACO 2023 : la statue de Cheick Oumar Sissoko dévoilée

Le Comité national d’organisation de la 28e édition du FESPACO a organisé une cérémonie de Vernissage de la statue du cinéaste malien Cheick Oumar Sissoko, le mardi 28 février 2023 à Ouagadougou. L’évènement a été présidé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le gouvernement burkinabè est reconnaissant des efforts consentis par les pionniers du cinéma africain. A l’occasion de la 28e édition du FESPACO, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a rendu un hommage au Malien Cheick Oumar Sissoko au cours d’une cérémonie de vernissage de la statue dédiée à l’illustre cinéaste sur l’allée des monstres sacrés du cinéma à Ouagadougou. Selon le ministre en charge de la culture, le contexte actuel est une aubaine pour rendre un vibrant hommage aux devanciers.

Pour lui, Cheick Oumar Sissoko est un monument du cinéma africain. « Il a été lauréat de l’Etalon d’or de Yennenga en 1995. En plus, il s’est engagé depuis tant d’années pour la cause du cinéma africain, notamment avec la FEPACI. C’est donc un hommage bien mérité », a-t-il indiqué. Le ministre a en outre souhaité que son combat pour la culture et le cinéma puisse inspirer les jeunes générations afin que d’autres Cheik Omar Sissoko puissent continuer de faire briller le 7e art africain. Cette reconnaissance a été bien perçue par l’ancien Etalon d’or de Yennenga. « Cela me rappelle le jour de mon retour à Bamako en 1995 avec l’Etalon. Le peuple de Bamako était à l’aéroport. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment qui m’anime », a-t-il relevé. M. Sissoko a aussi indiqué que les circonstances dans lesquelles se déroule cette cérémonie sont bonnes. « Cela se passe à un FESPACO où il y a eu le centenaire de Sembène Ousmane, mon oncle et l’inauguration de la statue d’un de ses collègues le 26 février, le Nigérien Oumarou Ganda », a-t-il expliqué. L’occasion faisant le larron, Cheick Oumar Sissoko a remercié les autorités burkinabè pour cette marque de confiance. Il a par ailleurs traduit sa reconnaissance aux techniciens maliens et burkinabè qui l’ont accompagné dans la réalisation du film « Guimba » Etalon d’or de Yennenga en 1995. Il s’agit entre autres de Assane Maïga à la retraite, de Aminata Zouré tous des Burkinabè et de la Malienne Fatmata Coulibaly qui a joué un rôle essentiel en tant que comédienne.

Abdoulaye BALBONE