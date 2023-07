Finale Coupe UFOA B U20 / Burkina Faso-Côte d’Ivoire : 1-2 Les Etalons tombent avec les honneurs

Le Burkina Faso a perdu (1-2) face à la Côte d’Ivoire, hier 20 juillet 2023 au stade Robert Champroux de Marcory, à Abidjan, en match comptant pour la finale de la Coupe UFOA B U20 Garçons. Le coach Brama Traoré et ses poulains sont tombés les armes à la main.

Ils l’ont répété à souhait tout au long du tournoi : remporter le trophée pour donner de la joie à leur peuple. Mais en finale hier 20 juillet 2023 à Abidjan, lors de l’ultime rencontre de la Coupe de l‘UFOA B U20, les Etalons se sont inclinés (1-2) face au pays hôte, la Côte d’Ivoire. Le moins que l’on puisse dire est que les poulains du coach Brama Traoré sont tombés les armes à la main devant une équipe ivoirienne qu’ils avaient battue (1-0) en match d’ouverture de la compétition, le 7 juillet dernier.

Le sélectionneur des Etalons s’attendait à une grosse bataille. Pour cela, il a aligné un onze légèrement modifié avec l’entrée de Raouf Memel Dao en lieu et place de Moussa Ki au milieu de terrain. Quant à l’équipe ivoirienne, le coach Lassina Dao a procédé à 3 changements dans son onze de départ par rapport au match d’ouverture. Dans un stade plein à craquer, le capitaine Tertuis Bagré et ses camarades ont entamé la rencontre en observateur même si la première frappe est burkinabè. Malgré cette tentative, les éléphanteaux ont continué à dérouler leur jeu. Mais cette domination sera de courte durée. Les Etalons, après 5 minutes de jeu, prennent le contrôle du match avec des offensives qui mettront à plusieurs reprises le portier ivoirien, Mardoche Brito, en difficulté. Mais la 16e mn de jeu sera fatale à l’équipe du coach Brama Traoré. Sur une passe de sa défense, le portier burkinabè, Sidi Mohamed Kouanda, commet une bourde suivie d’une faute dans sa surface de réparation. Le juge togolais indique le point de pénalty. Oumar Konaté, dans l’exécution, ouvre le score pour la Côte d’Ivoire (18e). Un but contre le cours du jeu qui ne va pas jouer sur le mental du capitaine Tertuis Bagré et ses camarades. Ils continuent à jouer comme si de rien n’était. Ils se créent des occasions. De Abdoul Kader Ouattara (23e) en passant par Zakaria Tinta (30e) ou encore Hassamadou Ouédraogo (34e), aucun d’eux ne parviendra à battre Mardoche Brito.

Des buts contre le cours du jeu

Malgré les multiples arrêts du dernier rempart ivoirien, les Etalons ne désespèrent pas. Ils continuent à assiéger le camp adverse. A force de défendre, les joueurs ivoiriens perdent des forces. Les Burkinabè profitent pour prendre le contrôle du milieu de terrain. Dans cette domination territoriale, les Etalons veulent remettre les pendules à l’heure avant la pause. Malheureusement, ils n’y parviendront pas. La seconde période reprend comme la première avec toujours des Burkinabè à la manœuvre. Cette domination va finir par payer. Sur un corner mal renvoyé par la défense ivoirienne, Abdoul Kader Ouattara parvient à récupérer la balle et sert Salif Tietieta pour l’égalisation (61e). Pour mettre défensivement chaos les Eléphanteaux, Brama Traoré apporte du sang neuf. Dans le couloir gauche, Salif Tietieta cède sa place à Abdel Kaboré. Au milieu de terrain, Nogoto Martin Bley remplace Raouf Memel Dao. Le Burkina Faso déroule. Les Ivoiriens subissent. Mais une fois de plus, la Côte d’Ivoire parviendra à inscrire un second but contre le cours du jeu par l’entremise de Gilbert Yao Junior Bandama (81e) sur une frappe lourde. Dès lors, le jeu burkinabè est décousu avec la perte de son jeu collectif. Les ballons sont balancés. Malgré l’appel à l’ordre de l’encadrement technique burkinabè, les Etalons ne retrouveront plus leur jeu jusqu’au coup de sifflet final. Ainsi, le Burkina Faso tombe avec les honneurs malgré une nette domination. Au bilan, les Etalons terminent la compétition avec 4 victoires et une défaite. Abdoul Kader Ouattara est élu meilleur joueur de la compétition. Après le Sénégal en 2018, la Côte d’Ivoire remporte la IIe édition de la Coupe de l’UFOA B U20 Garçons Abidjan 2023.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Abidjan)